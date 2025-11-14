Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, σχεδιάζει να συναντηθεί σύντομα με τον Χαλίλ αλ-Χάγια, τον επικεφαλής διαπραγματευτή της τρομοκρατικής ομάδας Χαμάς, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times της Παρασκευής, που επικαλείται δύο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδιά του.

Το δημοσίευμα δεν αποκάλυψε την ακριβή ημερομηνία της συνάντησης, και τα σχέδια βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη για την ακριβή ώρα που ο Γουίτκοφ θα επιστρέψει στη Μέση Ανατολή.

Η συνάντηση φέρεται να επικεντρώνεται στην εκεχειρία στη Γάζα και τα επόμενα βήματα που θα ληφθούν στο εγγύς μέλλον.

Η εφημερίδα διευκρίνισε επίσης ότι τόσο οι εκπρόσωποι του Γουίτκοφ όσο και ο Λευκός Οίκος, καθώς και αξιωματούχοι της Χαμάς, αρνούνται να σχολιάσουν.

Πηγή: skai.gr

