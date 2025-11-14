ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί τον κινεζικό κολοσσό Alibaba

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί την Alibaba, τη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο, ότι παρέχει τεχνολογική υποστήριξη στις «επιχειρήσεις» του κινεζικού στρατού εναντίον στόχων στις ΗΠΑ, γράφει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη ένα υπόμνημα του Λευκού Οίκου για θέματα εθνικής ασφάλειας.
Το υπόμνημα περιλαμβάνει αποχαρακτηρισμένες «άκρως απόρρητες» πληροφορίες για το πώς ο κινεζικός όμιλος εφοδιάζει τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό με δυνατότητες που ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι απειλούν την ασφάλεια των ΗΠΑ.
Η εταιρεία και η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στα αιτήματα των FT για κάποιο σχόλιο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.