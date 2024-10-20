Γάζα: Η στιγμή που η Χαμάς καταστρέφει ισραηλινό τανκ Merkava στη Τζαμπαλίγια

Βίντεο με τη στιγμή που οι Ταξιαρχίες αλ Κασσάμ της Χαμάς φέρεται να καταστρέφουν ισραηλινό τανκ Merkava στα χαλάσματα της Τζαμπαλίγια δόθηκε την Κυριακή στη δημοσιότητα από την τρομοκρατική οργάνωση.



«Ένα σιωνιστικό τανκ Merkava καταστράφηκε με ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό ανατολικά του στρατοπέδου Τζαμπαλίγια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας» υποστηρίζεται, εννοώντας προφανώς τον βαρύ οπλισμό (ίσως μπαζούκα) με το οποίο βάλλεται το άρμα μάχης.



Οι Ταξιαρχίες Ιζ αντ-Ντιν αλ-Κασσάμ είναι η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, και είναι η μεγαλύτερη και καλύτερα εξοπλισμένη οργάνωση που λειτουργεί στη Γάζα σήμερα. Σημαία της στρατιωτικής πτέρυγας είχε ο Μοχάμεντ Σινουάρ στο τούνελ στο οποίο είχε καταφύγει.



Το στρατόπεδο της Τζαμπαλίγια έχει γίνει «θέατρο» σκληρότατων συγκρούσεων, με αποτέλεσμα η περιοχή να έχει ισοπεδωθεί.



#شاهد.. التحام مجاهدي القسام مع قوات العدو ضمن كمين مركب غرب معسكر جباليا شمال القطاع#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/1BqbqtVI5s October 20, 2024

Πηγή: skai.gr

