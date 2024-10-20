Καρίμ Χαν: Ο γενικός εισαγγελέας του ΔΠΔ κατηγορήθηκε για παρενόχληση

Ο γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Χαν, ο οποίος κατέθεσε αίτημα για εντάλματα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, καθώς και τριών ηγετών της Χαμάς, για φερόμενα εγκλήματα πολέμου, κατηγορείται για παρενόχληση μιας γυναίκας συναδέλφου.



Η βρετανική Daily Mail αναφέρει ότι ο Χαν αρνήθηκε τις κατηγορίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει ξεκινήσει εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον του.

Πηγή: skai.gr

Σύμφωνα με την Mail, ο Χαν ελέγχθηκε εξονυχιστικά από το ΔΠΔ για τους ισχυρισμούς αυτούς, μερικές εβδομάδες πριν ανακοινώσει (Μάιος) ότι είχε ζητήσει τα εντάλματα σύλληψης.Τελικά το φερόμενο ως θύμα αποφάσισε να μην υποβάλει επίσημη καταγγελία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.Τον περασμένο μήνα, το Ισραήλ δήλωσε ότι είχε καταθέσει επίσημη αίτηση στο ΔΠΔ αμφισβητώντας τα εντάλματα σύλληψης, και υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ έχει ένα ισχυρό και ανεξάρτητο νομικό σύστημα ικανό να διερευνήσει μόνο του τέτοιους ισχυρισμούς.Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε απειλές μετά το αίτημα του να εκδώσει εντάλματα σύλληψης. Ο Χαν είπε ότι πιστεύει ότι ο Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας του Γκάλαντ και τρεις ηγέτες της Χαμάς , Ισμαήλ Χανίγια, Γιαχία Σινουάρ και Μοχάμεντ Ντέιφ (όλοι νεκροί πλέον) είναι υπεύθυνοι για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας και στο Ισραήλ.

