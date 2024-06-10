Με συμμετοχή περίπου 21%, η Κροατία, η χώρα που είναι μέχρι στιγμής η τελευταία που έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι επίσης η χώρα της οποίας οι ψηφοφόροι είχαν τη χαμηλότερη συμμετοχή στην εκλογή των ευρωβουλευτών τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα το πρωί από την ΕΕ.
Μόνο 21,34% των ψηφοφόρων, δηλαδή λιγότεροι από ένας ψηφοφόρος στους τέσσερις και λιγότεροι απ' ό,τι το 2014 και το 2019, προσήλθαν χθες, Κυριακή, στις κάλπες.
Προτελευταία, η Λιθουανία είδε το 28,9% των πολιτών της να πηγαίνουν να ψηφίσουν και ακολουθεί η Βουλγαρία με 31,8%. Στην άλλη άκρη της κατάταξης, το Βέλγιο έρχεται πρώτο με 89,2% και ακολουθούν το Λουξεμβούργο (82,3%) και η Μάλτα (72,8%).
Στην ΕΕ, η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.
Η Κροατία, με 3,8 εκατομμύρια κατοίκους, στέλνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 12 βουλευτές.
Χθες, Κυριακή, έφερε επικεφαλής το κυβερνών HDZ (Hrvatska Demokratska Zajednica, συντηρητική δεξιά) με 34,6% των ψήφων, ποσοστό που του εξασφαλίζει 6 έδρες. Στη δεύτερη θέση, οι σοσιαλιστές του SDP στέλνουν 4 βουλευτές με 26% των ψήφων.
Το δεξιό εθνικιστικό κόμμα Πατριωτικό Κίνημα DP (8,8%) και το οικολογικό αριστερό κόμμα Mozemo (5,9%) καταλαμβάνουν καθένα από μία έδρα, σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο των εκλογών.
Το 2019, τα HDZ και SDP είχαν καθένα 4 έδρες, ενώ οι δύο άλλοι σχηματισμοί δεν υπήρχαν. Οι υπόλοιπες έδρες είχαν πάει σε άλλα κόμματα.
Στην Κροατία ουδέποτε υπήρξε μαζική συμμετοχή στις ευρωεκλογές: το 2014, ένα χρόνο μετά την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε ψηφίσει το 25,24% των Κροατών και το 2019 το 29,85%.
Οι Κροάτες είχαν πραγματοποιήσει πρόσφατα βουλευτικές εκλογές και πρόκειται να επιστρέψουν στις κάλπες πριν από το τέλος της χρονιάς για να εκλέξουν τον πρόεδρό τους.
