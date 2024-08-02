Η Τουρκία μπλοκάρει την πρόσβαση στο Instagram

Η Τουρκία μπλόκαρε την πρόσβαση στο Instagram, ανακοίνωσε την Παρασκευή η ρυθμιστική αρχή infotech, χωρίς να αναφέρει τον λόγο ή τη διάρκεια της απαγόρευσης. Οι χρήστες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση ούτε από την εφαρμογή στα κινητά.

Την Τετάρτη ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν επέκρινε την πλατφόρμα για την απόφασή της να μπλοκάρει αναρτήσεις συλλυπητηρίων για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια.

«Πρόκειται για καθαρή λογοκρισία» δήλωσε ο Αλτούν, στο X, προσθέτοντας ότι το Instagram δεν έχει επικαλεστεί παραβιάσεις πολιτικής για την απόφασή του.

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από τη μητρική του Instagram, τη Meta, είτε για την απαγόρευση είτε για τα σχόλια του Altun.

Η Αρχή Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Τουρκίας (BTK) δημοσίευσε την απόφαση της 2ας Αυγούστου στον ιστότοπό της.

Πηγή: skai.gr

