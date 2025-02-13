Χιλή: Φάλαινα κατάπιε νεαρό που έκανε καγιάκ μπροστά στην κάμερα – Δείτε βίντεο

Ένας νεαρός που έκανε καγιάκ γλίτωσε τον θάνατο αφότου μια τεράστια φάλαινα φυσητήρας τον κατάπιε και μετά τον έφτυσε.



Ο Άντριαν Σιμάνκας εξαφανίστηκε μέσα σε μια στιγμή μπροστά στον φοβισμένο πατέρα του καθώς οι δυο τους κωπηλατούσαν ανοιχτά της πόλης Πούντα Αρένας στη νότια Χιλή.

Στα θεαματικά όσο και τρομακτικά πλάνα που κατέγραψε η κάμερα, η τεράστια φάλαινα αναδύεται από τα βάθη του ωκεανού, ανοίγει τα σαγόνια της και καταβροχθίζει τον 24χρονο μαζί με το φουσκωτό καγιάκ του.

Ο νεαρός «Ιωνάς» είναι πλέον καλά στην υγεία του.

Πηγή: skai.gr

