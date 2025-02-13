Ο Ίλον Μασκ θα έχει συνέπειες για την ανάμιξή του στις γερμανικές εκλογές, λέει ο Φρίντριχ Μερτς

Ο Ίλον Μασκ θα αντιμετωπίσει συνέπειες για την ανάμιξή του στην προεκλογική εκστρατεία της Γερμανίας, δήλωσε το φαβορί των εκλογών, Φρίντριχ Μερτς, σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

«Αυτό που συνέβη σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο» δήλωσε στην εφημερίδα ο ηγέτης της CDU.

«Μπορεί να είναι μια πολιτική απάντηση. Μπορεί να είναι μια νομική απάντηση. Θέλω να το αναλύσω ήρεμα μετά από αυτήν την προεκλογική εκστρατεία» πρόσθεσε.

Ο Μασκ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον νυν καγκελάριο Όλαφ Σολτς και έχει υποστηρίξει την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ενόψει των εκλογών στις 23 Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

