Ίλον Μασκ κατά Στάρμερ: «Tυραννικό αστυνομικό κράτος» το Ηνωμένο Βασίλειο

Νέο κεφάλαιο στον πόλεμο του Ίλον Μασκ με τη βρετανική κυβέρνηση. Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου χαρακτήρισε το Ηνωμένο Βασίλειο «τυραννικό αστυνομικό κράτος», παίρνοντας θέση στο αίτημα για νέες εκλογές. Μάλιστα, ανέβασε και ντοκιμαντέρ ενός φυλακισμένου ακροδεξιού ακτιβιστή που έχει εκατομμύρια ακολούθους στο X.

Ο Μασκ, που είναι πλέον και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, πέρασε μεγάλο μέρος του 2024 σε διαμάχη με τη νέα κεντροαριστερή κυβέρνηση των Εργατικών της Βρετανίας.

Στην τελευταία του επίθεση, ο Μασκ απάντησε σε ανάρτηση με αίτημα άμεση διεξαγωγή εκλογών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Μασκ είπε: «Ο λαός της Βρετανίας έχει χορτάσει από ένα τυραννικό αστυνομικό κράτος».

The people of Britain have had enough of a tyrannical police state https://t.co/0PtR5qQOKw — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

Την προηγούμενη μέρα ο Μασκ ανέβασε γράφημα που δείχνει τη μείωση των ποσοστών αποδοχής του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και πρόσθεσε: «Η φωνή του λαού είναι ένα μεγάλο αντίδοτο».

Η μάχη του Μασκ με τη βρετανική κυβέρνηση απογειώθηκε το καλοκαίρι, όταν με την αφορμή τη δολοφονία τριών μαθητών στο Σάουθπορτ εξέφρασε τις απόψεις του για την αστυνόμευση στο Ηνωμένο Βασίλειο, διέδωσε ανακριβείς ισχυρισμούς σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης και κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι προάγει ένα σύστημα δικαιοσύνης που μεταχειρίζεται τους λευκούς πιο σκληρά.

