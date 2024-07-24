Το πόδι ενός σέρφερ που κόπηκε από επίθεση καρχαρία την Τρίτη ξεβράστηκε αργότερα σε μια παραλία της Αυστραλίας, όπου ένας αστυνομικός το πήρε και έβαλε πάγο.

Το θυγατρικό του CNN, 7News, ανέφερε ότι ο Kai McKenzie, ένας 23χρονος σέρφερ, δέχθηκε επίθεση από έναν καρχαρία ανοιχτά της παραλίας North Shore στο Port Macquarie - μια μικρή πόλη περίπου 400 χιλιόμετρα (249 μίλια) βόρεια του Σίδνεϊ.

Ο McKenzie προσπάθησε να «παλέψει» με τον καρχαρία, ο οποίος έκοψε το δεξί του πόδι, και μπόρεσε να οδηγηθεί μέσω κύματος πίσω στην παραλία, αιμορραγώντας βαριά, προτού η γρήγορη σκέψη ενός συνταξιούχου αστυνομικού που έκανε βόλτα με το σκύλο του, του σώσει τη ζωή, όπως ανέφερε ένας αξιωματούχος.

«Χρησιμοποίησε το λουρί από το σκυλί ως μανδύα για να τυλίξει το πόδι του νεαρού άνδρα και ουσιαστικά έσωσε τη ζωή του μέχρι να φτάσουν εκεί οι παραϊατρικοί», είπε ο διευθυντής καθήκοντος της υπηρεσίας ασθενοφόρων NSW Hastings South, Kirran Mowbray.

Η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε στο CNN ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρέθηκαν στον τόπο μιας «αναφερθείσας επίθεσης καρχαρία».

Το κομμένο πόδι μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο σε περίπτωση που οι γιατροί κατάφερναν να το συγκολλήσουν ξανά, ανέφερε το 7News.

Ο McKenzie μόλις είχε επιστρέψει στα κύματα αφού έσπασε την πλάτη του πέρυσι, είπε στο Instagram η μάρκα ρούχων σερφ Rage, η οποία τον χορηγεί.

«Στέλνουμε αγάπη στο… πιο σκληρό άτομο που γνωρίζουμε», είπε η εταιρεία. «Έχει περάσει πολλά έσπασε την πλάτη του πέρυσι, δεν παραπονέθηκε ούτε μια φορά, απλώς συνέχιζε να κάνει αυτό που αγαπούσε το συντομότερο δυνατό. Είναι ένα άτομο που εμπνέει."

Ένα μεγάλο τμήμα των παραλιών στο Port Macquarie παρέμεινε κλειστό για 24 ώρες μετά την επίθεση του καρχαρία, σύμφωνα με τους ναυαγοσώστες της πόλης, πριν ανοίξουν ξανά το απόγευμα της Τετάρτης.

Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν τον καρχαρία, είπε ο επικεφαλής επιθεωρητής της αστυνομίας της NSW Stuart Campbell, σύμφωνα με το 7News, χρησιμοποιώντας drones και SMART drumlines - έναν τύπο παγίδας που μπορεί να μετακινήσει καρχαρίες χωρίς να τους σκοτώσει.

Υπάρχουν αρκετές συσκευές παρακολούθησης καρχαριών στην ακτογραμμή στο Port Macquarie. Αυτές εντόπισαν δύο λευκούς καρχαρίες στην περιοχή το πρωί της Τρίτης πριν από την επίθεση.

Με πληροφορίες από CNN

Πηγή: skai.gr

