Το Ισραήλ καθυστερεί την αναχώρηση της αντιπροσωπείας του από τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Η καθυστέρηση έρχεται με αφορμή τη συνάντηση του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν αύριο Πέμπτη

Για την επόμενη εβδομάδα μετατέθηκε η αποχώρηση της ισραηλινής διαπραγματευτικής ομάδας η οποία συζητάει για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων με διαμεσολαβητές την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ισραηλινός αξιωματούχος σήμερα, Τετάρτη.

Η καθυστέρηση έρχεται με αφορμή τη συνάντηση του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν αύριο Πέμπτη, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν τρόπους προώθησης της συμφωνίας κατά τη συνάντησή τους στην Ουάσινγκτον.

