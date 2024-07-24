Ξύλο στην τουρκική βουλή

Ξέφυγαν τα πράγματα σήμερα στη Βουλή της Τουρκίας, η οποία για λίγες στιγμές μετατράπηκε σε ρινγκ.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο πρώην υπουργός Μεταφορών και μέλος του AKP Adil Karaismailoğlu ο οποίος πρώτα χαστούκισε και μετά γρονθοκόπησε τον βουλευτή του φιλοκουρδικού κόμματος DEM Ali Bozan, όταν του είπε "είσαι κλέφτης".

Ο Ali Bozan ανταπέδωσε και το ξύλο θα συνεχιζόταν, μπήκαν όμως στη μέση οι άλλοι βουλευτές και τους χώρισαν.

#SONDAKİKA | Eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti milletvekili Adil Karaismailoğlu, "hırsızsınız" diyen DEM Parti Milletvekili Ali Bozan'a TBMM'de yumruk attı. pic.twitter.com/tUeTJJqlTR — BPT (@bpthaber) July 24, 2024

Το θέμα της συζήτησης ήταν νομοσχέδιο για την φορολογία και ο Bozan στην ομιλία του καταφέρθηκε κατά της κυβέρνησης, λέγοντας ότι το ΑΚ κλέβει από τις τσέπες των εργαζομένων, των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων. "Οι φωνές τους δεν μπορούν να ακουστούν για αυτό κι εγώ φωνάζω εκ μέρους τους υπάρχουν κλέφτες. ... Είστε κλέφτες. ... Πείτε ότι δεν είστε κλέφτες". Οι δηλώσεις του Ali Bozan εξόργισαν αρχικά τους βουλευτές του AKP οι οποίοι του επιτέθηκαν λεκτικά.

Καθώς τα αίματα άναβαν, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ζήτησε ένα 15λεπτο διάλειμμα. Ωστόσο, η συζήτηση συνεχίστηκε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου βουλευτές του ΑΚP άρχισαν να κινούνται απειλητικά προς τον Bozan. Μπήκαν στη μέση βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμμα τος (CHP) και κάπου εκεί ο Adil Karaismailoğlu επιτέθηκε στον Ali Bozan.

