Την απόφαση του Λευκού Οίκου να μην υπάρχουν δημοσιογράφοι στη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σήμερα στις 6 το απόγευμα σχολίασε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου χαρακτηρίζοντας την κίνηση «ύποπτη».

«Να ξέρετε το show που βλέπετε πάντα όταν έχει συναντήσεις ο πρόεδρος Τραμπ με ξένους ηγέτες, δεν θα το δείτε. Αποφασίστηκε ότι δεν θα μπούμε οι δημοσιογράφοι στη συνάντηση και αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κατά την άποψή μου, δεν μπορούσε ο Ερντογάν να αντέξει τις ερωτήσεις από κανέναν Αμερικανό δημοσιογράφο. Οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι δεν υπηρετούν ατζέντες, εκτός από 3-4 που είναι προσωπικοί δημοσιογράφοι του Προέδρου. Όλοι οι άλλοι είναι τελείως ανεξέλεγκτοι, οπότε οι ξένοι ηγέτες βρίσκονται ενώπιον δυσάρεστης κατάστασης - τα είδατε και με τον Ζελένσκι».

Και πρόσθεσε:

«Με τα τωρινά δεδομένα επιτρέπεται να δούμε μόνο την άφιξη, δηλαδή όταν φτάνει με τα αυτοκίνητα. Από τη Νέα Υόρκη μού μετέφεραν ότι έφερε μαζί του το προεδρικό αεροπλάνο. Επειδή οι Τούρκοι πανηγυρίζουν που ο Ερντογάν θα μείνει στο Blair House, πρέπει να σας πω πως όλοι οι ξένοι ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Τραμπ, έχουν μείνει στο Blair House. Όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί - εκτός του Ανδρέα Παπανδρέου - έχουν μείνει στο Blair House. Είναι τελείως ανιστόρητο αυτό που κάνουν οι Τούρκοι, η προεδρία όμως τούς είπε πως πρέπει να το πουλήσουν».

«Πάμε 100% σε καθεστώς προστασίας»

Σχολιάζοντας αν έχουν επιδεινώσει το κλίμα στις σχέσεις των δυο ηγετών οι αναφορές του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο Μιχάλης Ιγνατίου είπε: «Φανταστείτε να είσαι ο Τραμπ και ο ηγέτης που κάθεται δίπλα σου - ο Ερντογάν δηλαδή - να θεωρεί τη Χαμάς αντιστασιακή οργάνωση ή να θεωρεί αυτό που έκανες στο Ιράν ως απαράδεκτη ενέργεια. Σίγουρα κάποιος από όλους θα τον ρωτούσε. Πάμε 100% σε καθεστώς προστασίας».

Αναφορικά με τις συνθήκες, διευκρίνισε ότι θα μπουν οι προεδρικοί φωτογράφοι σίγουρα. «Ο Λευκός Οίκος έχει ένα επιτελείο φωτογράφων με κάμερες, άρα θα προμηθευτούμε κι εμείς από εκεί», όπως είπε.

«Η ανακοίνωση του State Department αναφέρει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο σήμερα Πέμπτη θα είναι στην Ουάσινγκτον, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρίσκεται στον Λευκό Οίκο. Από την πλευρά του Τραμπ, θα είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο υπουργός Εξωτερικών, ο υπουργός Άμυνας, οι προσωπάρχες του Λευκού Οίκου. Ξεκινάμε με την υποδοχή στην πόρτα στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Στις 18:15 ξεκινάει η συνάντηση των δυο προέδρων, θα μείνουν στο Οβάλ Γραφείο για μισή ώρα. Στις 18:45 θα πάνε στο γεύμα μέχρι τις 8 το βράδυ».

Πηγή: skai.gr

