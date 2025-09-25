Μια viral στιγμή είχε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βόρεια Καρολίνα, η οποία επικεντρώθηκε στη δημόσια ασφάλεια. Την ώρα που ρώτησε το κοινό αν έχει ερωτήσεις, ένας πιτσιρικάς του απευθύνθηκε.

«Σήμερα έκανα κοπάνα από το σχολείο. Μπορώ να βγάλω μια φωτογραφία μαζί σας;», τον ρώτησε ο μικρός Χένρι.

«Λοιπόν, υποθέτω πως πρέπει να έχεις κάποια δικαιολογία για να κάνεις κοπάνα από το σχολείο, οπότε καλύτερα να βγάλω μια φωτογραφία με τον Χένρι», απάντησε ο Βανς, γελώντας.

Στη συνέχεια κάλεσε τον Χένρι να ανέβει στη σκηνή, ενώ η αίθουσα ξέσπασε σε επευφημίες και ο μικρός μαθητής πήρε την σέλφι του με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Δείτε το βίντεο:

"I skipped school today. I was wondering if I could get a picture with you."@VP: "Well, I guess you gotta have some excuse to skip school, so I might as well..." 🤣 pic.twitter.com/k644f8njHF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 24, 2025

Πηγή: skai.gr

