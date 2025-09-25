Με την πρωθυπουργό Τζιόρτζια Μελόνι να έχει αναλάβει την αποστολή να κάνει την ακροδεξιά πολιτική «κουλ», πολλοί νέοι από τη Ρώμη έως το Μιλάνο επικροτούν τον εθνικισμό και τους περιορισμούς στη μετανάστευση.

Περίπου 10.000 ακτιβιστές από τη νεολαία του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» συγκεντρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στους περιποιημένους χλοοτάπητες του EUR -του προαστίου-βιτρίνα της Ρώμης του Μουσολίνι- για να αποχαιρετήσουν το καλοκαίρι σε ένα φεστιβάλ - πολιτική συγκέντρωση, σημειώνει το Politico.

Μια λίστα με ευρωσκεπτικιστές, υπουργούς και αστέρες του TikTok συσπειρώθηκαν ενάντια στις απειλές κατά της ελευθερίας του λόγου και χλεύασαν τη «βίαιη» μισαλλοδοξία της αριστεράς.

Στη φετινή γιορτή κυριάρχησε η δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή των ΗΠΑ Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε σε μια συγκέντρωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Οι ακτιβιστές γνώριζαν τον Κερκ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο θάνατός του προκάλεσε ανησυχία στο κίνημα, σύμφωνα με τον Αντόνιο Τοσκάνο, έναν 31χρονο επιχειρηματία από τη Σικελία που είναι ένας από τους ηγέτες της ομάδας. «Πολλοί από τους ακτιβιστές δέχονται καθημερινά επιθέσεις με παρόμοια γλώσσα, αποκαλούνται «κακοί» ή «φασίστες»», είπε.

Η ίδια η Μελόνι αναφέρθηκε σε αυτές τις ομοιότητες σε ομιλία της την Κυριακή.

Στα μάτια της αριστεράς, ο Κερκ «ήταν επικίνδυνος» και «έπρεπε να σταματήσει επειδή ήταν ελεύθερος, γενναίος και ικανός», είπε στο πλήθος, προσθέτοντας ότι «η αριστερά θέλει να επιβάλει τις πεποιθήσεις της με τη βία».

Το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία του Κερκ παραμένει ασαφές, αλλά η ιδέα ότι ο ύποπτος ήταν αντιφασίστας έχει διαδοθεί στον πολιτικό λόγο των ΗΠΑ. Ο ύποπτος κατηγορήθηκε για φόνο εκ προμελέτης, ο οποίος μπορεί να επιφέρει τη θανατική ποινή αν καταδικαστεί.

«Πρέπει να πάρουμε το παράδειγμα του Τσάρλι», είπε η Φραντσέσκα Τζέρατσι, μια 20χρονη φοιτήτρια, μαζί με «όλους εκείνους που δεν σταμάτησαν ποτέ να εκφράζουν τις ιδέες, τις αξίες και τις αρχές τους από φόβο μήπως δεχθούν επίθεση ή σκοτωθούν».

Ψηφιακή αποτοξίνωση

Κάτω από τον καυτό ιταλικό ήλιο, οι νέοι της Γενιάς Ζ, φορώντας φαρδιά μπλουζάκια και τζιν καμπάνα, έτρωγαν βιολογικό παγωτό και έπιναν μπύρα. Οι αφίσες γύρω από τα espresso bar απεικόνιζαν τους ήρωές τους, από τον Paul Atreides, τον χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Timothée Chalamet στην ταινία του Χόλιγουντ Dune, μέχρι τη Mahsa Amini, την 22χρονη Ιρανή της οποίας ο θάνατος, μετά από φερόμενη παραβίαση των κανόνων που απαιτούν από τις γυναίκες να φορούν μαντίλα, πυροδότησε εκτεταμένες διαμαρτυρίες.

Για μια γενιά που εγκατέλειψε το σχολείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ενηλικιώθηκε στον κόσμο του διαδικτύου, το κίνημα προσφέρει επίσης ένα αντίδοτο στην απομόνωση της ψηφιακής εποχής: φιλίες, σκοπούς και στόχους στον πραγματικό κόσμο.

Οι νέοι προσελκύονται από την προοπτική της «κοινότητας», δήλωσε ο Fabio Roscani, ηγέτης του κινήματος των νέων και βουλευτής του κόμματος της Μελόνι.

Αν και οι νέοι χαρακτηρίζονται στερεοτυπικά ως αδιάφοροι, αυτή η γενιά είναι πρόθυμη να ενωθεί γύρω από έναν κοινό σκοπό, είπε ο Roscani. «Τόσο μεγάλο μέρος της ζωής μας διαδραματίζεται στο διαδίκτυο -ο πολιτικός ακτιβισμός είναι, θα έλεγα, μια υγιής δόση πραγματικότητας».

Ο φοιτητής ακτιβιστής Nicolò Sangiorgi, 21 ετών, συμφώνησε. «Οι άνθρωποι νιώθουν σαν στο σπίτι τους και σύντομα νιώθουν μέρος μιας μεγάλης οικογένειας».

Το κίνημα συχνά γίνεται «ολόκληρη η ζωή σου», αποκλείοντας όλα τα άλλα, είπε ένας άλλος ακτιβιστής. «Μέσα στο κίνημα δημιουργείς στενούς δεσμούς, οπότε γίνεσαι φίλος εκτός του πολιτικού πλαισίου. Υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχει φιλία, βγαίνετε μαζί το βράδυ, βρίσκεις ακόμη και τον έρωτα. Αυτό συμβαίνει, σίγουρα».

Στην τετραήμερη εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με το σλόγκαν «#NoFilter», οι νέοι ακτιβιστές ακολούθησαν τα βήματα της Μελόνι: η ηγέτιδα της Ιταλίας αναδείχθηκε στην ακροδεξιά ως ιδρύτρια και διοργανώτρια του αντίστοιχου φεστιβάλ νεολαίας της εποχής.

Όταν η Μελόνι εντάχθηκε στο αντίστοιχο κίνημα σε ηλικία 15 ετών, ήταν στο τέλος δεκαετιών πολιτικής βίας, τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά, κάτι που, όπως είπε, θύμιζε τη δολοφονία του Κερκ. Συχνά χαρακτήριζε τον ακτιβισμό της ως έφηβη ως μια εξέγερση ενάντια στους δασκάλους της και την αριστερή επικρατούσα τάση στη γειτονιά όπου μεγάλωσε.

Τώρα, με το κόμμα της να ηγείται της κυβέρνησης, ο ακτιβισμός της δεξιάς έχει γίνει λιγότερο τοξικός.

Σύμφωνα με τον Alfonso Pepe, έναν 29χρονο δικηγόρο από το Σαλέρνο που εντάχθηκε στο κίνημα σε ηλικία 15 ετών, «σίγουρα έχει γίνει πιο εύκολο, επειδή είμαστε στην κυβέρνηση... πριν, ήσουν περιθωριοποιημένος από την κοινωνία».

Ωστόσο, ο Roscani δήλωσε ότι εξακολουθεί να είναι δύσκολο για τους φοιτητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την ευρύτερη αντίληψη ότι οι απόψεις της Εθνικής Νεολαίας είναι ξεπερασμένες και απαράδεκτες. «Πάντα τους λέμε ότι πρέπει να μελετήσουν περισσότερο, να είναι οι καλύτεροι στην τάξη», σημείωσε.

«Όπως έχουμε δείξει, μπορούμε να κυβερνήσουμε αυτή τη χώρα», δήλωσε η Mελόνι στους συμμετέχοντες. «Δεν φοβόμαστε. Δεν θα γίνουμε ποτέ σαν την αριστερά, που μισεί», επεσήμανε.

Πηγή: skai.gr

