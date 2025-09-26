Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, την απόφασή του για την έναρξη έρευνας σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα του Μεξικού, τα οποία συνιστούν εμπόδια για το εμπόριο και τις επενδύσεις από την Κίνα.

Η έρευνα του Πεκίνου ενεργοποιήθηκε την ίδια ημέρα, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου.

Τα περιοριστικά μέτρα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της έρευνας περιλαμβάνουν τα σχέδια της κυβέρνησης του Μεξικού για την επιβολή δασμών σε κινεζικά προϊόντα, αλλά και σε άλλες χώρες που δεν έχουν υπαχθεί σε πλαίσιο συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, όπως επίσης και για άλλους εμπορικούς και επενδυτικούς περιορισμούς που επέβαλε το Μεξικό κατά της Κίνας τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Στο τρέχον πλαίσιο των ΗΠΑ που παραβιάζει τους κανόνες για την αύξηση των δασμών, όλες οι χώρες πρέπει να εναντιωθούν σε όλες τις μορφές μονομερών πρακτικών και προστατευτισμού, ενώ δεν πρέπει να θυσιάσουν τα συμφέροντά τρίτων μερών αποδεχόμενες την άσκηση πίεσης από άλλους, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του ίδιου υπουργείου απαντώντας σε μία σχετική δημοσιογραφική ερώτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

