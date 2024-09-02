Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), όπως είχε ανακοινώσει πρόσφατα σχετικά με τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού Λάρισας που υπέστη ζημιές από την κακοκαιρία Daniel, εξασφάλισε από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, μέχρι και την αποπεράτωση των εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου, τη φιλοξενία όλων των επιλεγέντων παιδιών στον βρεφονηπιακό σταθμό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, παραμένοντας διαρκώς στο πλευρό των κατοίκων της.

Τα φιλοξενούμενα παιδιά, με έξοδα της ΔΥΠΑ, θα μετακινούνται με ειδικό για την ηλικία αυτή μεταφορικό μέσο.

Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών.

Για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της η ΔΥΠΑ εφαρμόζει ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης.

Η φιλοξενία είναι εντελώς δωρεάν και τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ συμμετέχει στη δράση «προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», με δικαιούχο φορέα την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), καθώς και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-dypa.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.