Ιάπωνες θαυμαστές έσπευσαν την Κυριακή να αποχαιρετήσουν τα δύο τελευταία πάντα της χώρας, ενόψει της επιστροφής τους στην Κίνα, σε μια αναχώρηση που αναδεικνύει τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Τα δίδυμα μικρά, Σιάο Σιάο και Λέι Λέι, θα φύγουν την Τρίτη από τον ζωολογικό κήπο Ουένο στο Τόκιο, αφού συναντήθηκαν για τελευταία φορά με το κοινό το σαββατοκύριακο.

Παρότι γεννήθηκαν στην ιαπωνική πρωτεύουσα, ανήκουν στην Κίνα, σύμφωνα με τους κανόνες της λεγόμενης «διπλωματίας των πάντα» του Πεκίνου. Η κινεζική κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα πάντα ως εθνικά σύμβολα και πρεσβευτές καλής θέλησης, παραχωρώντας τα σε χώρες με τις οποίες επιθυμεί να ενισχύσει τις σχέσεις της.

Η αναχώρησή τους αφήνει την Ιαπωνία χωρίς κανένα πάντα για πρώτη φορά εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες, σε μια περίοδο που οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ασίας βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων ετών.

Και η πολιτική δεν απουσίαζε από τις σκέψεις των επισκεπτών που αποχαιρέτησαν τα πάντα τις τελευταίες ημέρες.

«Είμαι πραγματικά λυπημένος», δήλωσε στο CNN ο επισκέπτης Σόκεν Ικέντα, κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψης στον ζωολογικό κήπο με τη σύζυγό του. «Πάντα λέγαμε: “Υπάρχει ένα πάντα εδώ, θα το δούμε κάποια στιγμή”, και μετά συνέβη αυτό. Μακάρι να είχα έρθει πιο συχνά».

Μεγάλες ουρές άρχισαν να σχηματίζονται τις εβδομάδες πριν από την τελευταία εμφάνιση των πάντα στο κοινό, αναγκάζοντας τον ζωολογικό κήπο να υιοθετήσει σύστημα κλήρωσης για τα εισιτήρια.

Μια άλλη φίλη των πάντα, η Γιούκιε Κουγιάμα, είπε ότι περίμενε πέντε ώρες στην ουρά για να τα δει στις αρχές Δεκεμβρίου. Αφού κέρδισε την κλήρωση, τα επισκέφθηκε ξανά την περασμένη εβδομάδα.

«Είναι πολύ απογοητευτικό. Είναι λυπηρό να νιώθεις ότι αυτά τα τόσο χαριτωμένα και αθώα ζώα χρησιμοποιούνται ως διαπραγματευτικό χαρτί - ή ακόμη και ως εργαλείο - στη διπλωματία», είπε.

Σύμφωνα με τους φροντιστές τους, τα αδέλφια έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες: ο Σιάο Σιάο είναι ντροπαλός, ενώ η αδελφή του Λέι Λέι είναι ατρόμητη και προσαρμόζεται γρήγορα στις αλλαγές.

Τα δύο πάντα γεννήθηκαν το 2021 στον ζωολογικό κήπο Ουένο, από τη μητέρα τους Σιν Σιν και τον πατέρα τους Ρι Ρι. Οι γονείς επέστρεψαν στην Κίνα το 2024, έναν χρόνο μετά την αποστολή και της αδελφής των διδύμων, Σιανγκ Σιανγκ.

Η Ιαπωνία υποδέχθηκε τα πρώτα της πάντα το 1972, για να σηματοδοτήσει την εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων με την Κίνα. Έκτοτε, περισσότερα πάντα έφτασαν ή γεννήθηκαν τοπικά, αποκτώντας τεράστια δημοτικότητα.

Ωστόσο, πρόσφατες δηλώσεις της Ιάπωνας πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι — ότι μια κινεζική εισβολή στην Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση από την Ιαπωνία — προκάλεσαν την οργή του Πεκίνου.

Η Κίνα απάντησε με σειρά οικονομικών πιέσεων, μεταξύ των οποίων η περικοπή πτήσεων και προειδοποιήσεις προς τους πολίτες της να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Ιαπωνία. Ο αριθμός των Κινέζων τουριστών στην Ιαπωνία μειώθηκε σχεδόν στο μισό τον περασμένο μήνα σε ετήσια βάση, φτάνοντας περίπου τους 330.000, σύμφωνα με τον υπουργό Τουρισμού Γιασούσι Κανέκο.

Οι κινεζικές αρχές έχουν επίσης αναστείλει τις εισαγωγές θαλασσινών και απαγορεύσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών με στρατιωτική χρήση, ζητώντας από την Τακαΐτσι να αποσύρει τα σχόλιά της. Η Ιάπωνας ηγέτιδα δήλωσε τον Νοέμβριο ότι οι δηλώσεις της ήταν «υποθετικές» και ότι θα αποφύγει παρόμοιες αναφορές στο μέλλον.

Παράλληλα, η Τακαΐτσι προκήρυξε εκλογές για τις 8 Φεβρουαρίου, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη λαϊκή της εντολή σε μια σειρά πολιτικών, ενδεχομένως και στη σκληρότερη στάση απέναντι στην Κίνα, αφού εξασφάλισε την πρωθυπουργία κερδίζοντας εσωκομματική αναμέτρηση στο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα τον Οκτώβριο.

Πέρυσι, η Κίνα ανακάλεσε επίσης τέσσερα πάντα από τον ζωολογικό κήπο μιας ιαπωνικής πόλης που βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό γύρω από τα πάντα.

Στη Σιραχάμα, έναν τουριστικό προορισμό στη νότια ακτή της Ιαπωνίας, καταστήματα με προϊόντα πάντα και εστιατόρια ράμεν με θεματολογία εμπνευσμένη από τα ζώα έμειναν σε αβεβαιότητα.

Η απόφαση της Κίνας να μην ανανεώσει τις μισθώσεις αυτών των τεσσάρων πάντα ενδέχεται να σχετίζεται επίσης με την Ταϊβάν, δήλωσε νωρίτερα στο CNN ειδικός στις διεθνείς σχέσεις, καθώς ελήφθη μετά την εκλογή δημάρχου στη Σιραχάμα με φιλοταϊβανέζικη στάση.

Προς το παρόν, το προσωπικό του ζωολογικού κήπου Ουένο σκοπεύει να διατηρήσει τις εγκαταστάσεις των πάντα ως έχουν και να ελπίζει στο καλύτερο.

«Οι εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν ειδικά για τα γιγάντια πάντα, οπότε δεν θα ήταν εύκολο να προσαρμοστούν για άλλα ζώα», δήλωσε ο Χιτόσι Σουζούκι, διευθυντής φροντίδας ζώων και εκθεμάτων του ζωολογικού κήπου, που βοήθησε στην ανατροφή των Σιάο Σιάο και Λέι Λέι από την πρώτη μέρα.

Ελπίζει τουλάχιστον να συνεχιστεί η συνεργασία με την Κίνα στην έρευνα για τη διατήρηση και την αναπαραγωγή του είδους. Πάνω απ’ όλα, όμως, ελπίζει ότι τα πάντα θα επιστρέψουν κάποια μέρα.

«Δεν είναι μόνο αξιολάτρευτα αλλά και συναρπαστικά ζώα, και θα ήθελα πολύ να έχουν πολλοί άνθρωποι την ευκαιρία να τα δουν», είπε.

