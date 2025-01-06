Το Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ενημερωθεί από τη Χαμάς για την κατάσταση των 34 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και τους οποίους η παλαιστινιακή οργάνωση δήλωσε χθες έτοιμη να απελευθερώσει στην πρώτη φάση μιας πιθανής συμφωνίας.

«Το Ισραήλ δεν έχει ακόμα λάβει επιβεβαίωση ούτε απάντηση από τη Χαμάς για την κατάσταση των ομήρων που αναφέρονται στη λίστα», ανέφερε σε ανακοίνωση το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η ισλαμιστική οργάνωση «δέχτηκε να απελευθερώσει 34 Ισραηλινούς κρατούμενους από έναν κατάλογο που έδωσε το Ισραήλ στην πρώτη φάση μιας συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων».

«Ο κατάλογος ομήρων που δημοσιεύθηκε στα μέσα ενημέρωση δεν δόθηκε από το Ισραήλ στη Χαμάς, αλλά αρχικά από το Ισραήλ στους μεσολαβητές (των διαπραγματεύσεων) τον Ιούλιο του 2024», απάντησε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε χθες ότι ο κατάλογος των 34 ομήρων, που δημοσιοποιήθηκε έκτοτε από κάποια μέσα ενημέρωσης, περιελάμβανε «όλες τις γυναίκες, τους αρρώστους, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους Ισραηλινούς» μεταξύ των ομήρων. «Η Χαμάς και οι ομάδες αντίστασης χρειάζονται σχεδόν μια εβδομάδα ηρεμίας για να επικοινωνήσουν με τους απαγωγείς και να εντοπίσουν τους (ομήρους) νεκρούς ή ζωντανούς», πρόσθεσε.

