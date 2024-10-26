Λογαριασμός
«Αποστολή εξετελέσθη»: Οι IDF ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της επιχείρησης με χειρουργικά πλήγματα κατά του Ιράν

Τα πλήγματα "ολοκληρώθηκαν και η αποστολή εξετελέσθη" - Το Ισραήλ προειδοποίησε το Ιράν ότι θα πληρώσει "μεγάλο τίμημα" σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης.

IDF: Ολοκλήρωση της επιχείρησης με "στοχευμένα πλήγματα ακριβείας" εναντίον του Ιράν

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε "στοχευμένα πλήγματα ακριβείας" εναντίον του Ιράν με στόχο εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων, συστοιχίες πυραύλων εδάφους- αέρος και άλλα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε πολλές ιρανικές επαρχίες ως αντίποινα στην ιρανική επίθεση εναντίον του ισραηλινού εδάφους την 1η Οκτωβρίου.

Τα πλήγματα "ολοκληρώθηκαν και η αποστολή εξετελέσθη", υπογράμμισε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Τα πολεμικά αεροσκάφη "έπληξαν εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων (...) τους οποίους το Ιράν εκτοξεύει εναντίον του κράτους του Ισραήλ εδώ και έναν χρόνο. Αυτοί οι πύραυλοι αποτελούσαν άμεση και επικείμενη απειλή για τους πολίτες του Ισραήλ", τόνισε.

Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επεσήμαναν ότι στόχευσαν "συστοιχίες πυραύλων εδάφους- αέρος και άλλα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας".

An IDF handout photo released on October 26, 2024, shows Chief of Staff Lt. Gen. Herzi Halevi and IAF commander Maj. Gen. Tomer Bar in a bunker below the Kirya military base in Tel Aviv. (Israel Defense Forces)

"Το Ιράν εξαπέλυσε εκατοντάδες πυραύλους εναντίον του κράτους του Ισραήλ στη διάρκεια δύο επιθέσεων τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, χρηματοδοτεί και διευθύνει τρομοκρατικές επιχειρήσεις μέσω των συμμάχων του στη Μέση Ανατολή για να πλήξει το Ιράν", σημείωσε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι το Ιράν προσπαθεί "να υπονομεύσει την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια καθώς και την παγκόσμια οικονομία".

Σε ξεχωριστή του ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξήγησε ότι τα πλήγματα αυτά δίνουν στο Ισραήλ "μεγαλύτερη ελευθερία δράσης" στον ιρανικό εναέριο χώρο.

An unconfirmed image circulating on social media purports to show a site of an explosion in the Tehran area in the early hours of October 26, 2024, as Israel announces it is carrying out 'precise strikes' on Iranian military targets. (Social media: used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

Παράλληλα, το Ισραήλ προειδοποίησε το Ιράν ότι θα πληρώσει "μεγάλο τίμημα" σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης.

"Αν το ιρανικό καθεστώς διαπράξει το λάθος να ξεκινήσει έναν νέο κύκλο κλιμάκωσης, θα είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε", διαβεβαίωσε ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

"Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: όλοι όσοι απειλούν το κράτος του Ισραήλ και προσπαθούν να σύρουν την περιοχή σε ευρύτερη κλιμάκωση θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα", υπογράμμισε.

A handout photo released by his office on October 26, 2024, shows Prime Minister Benjamin Netanyahu meeting with Defense Minister Yoav Gallant and IDF commanders in the bunker below the Kirya military base in Tel Aviv. (Avi Ohayun/GPO)

