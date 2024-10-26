IDF: Ολοκλήρωση της επιχείρησης με "στοχευμένα πλήγματα ακριβείας" εναντίον του Ιράν

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε "στοχευμένα πλήγματα ακριβείας" εναντίον του Ιράν με στόχο εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων, συστοιχίες πυραύλων εδάφους- αέρος και άλλα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε πολλές ιρανικές επαρχίες ως αντίποινα στην ιρανική επίθεση εναντίον του ισραηλινού εδάφους την 1η Οκτωβρίου.

Τα πλήγματα "ολοκληρώθηκαν και η αποστολή εξετελέσθη", υπογράμμισε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

“I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran’s attacks against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran — thwarting immediate threats to the State of Israel.”



Τα πολεμικά αεροσκάφη "έπληξαν εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων (...) τους οποίους το Ιράν εκτοξεύει εναντίον του κράτους του Ισραήλ εδώ και έναν χρόνο. Αυτοί οι πύραυλοι αποτελούσαν άμεση και επικείμενη απειλή για τους πολίτες του Ισραήλ", τόνισε.

Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επεσήμαναν ότι στόχευσαν "συστοιχίες πυραύλων εδάφους- αέρος και άλλα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας".

"Το Ιράν εξαπέλυσε εκατοντάδες πυραύλους εναντίον του κράτους του Ισραήλ στη διάρκεια δύο επιθέσεων τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, χρηματοδοτεί και διευθύνει τρομοκρατικές επιχειρήσεις μέσω των συμμάχων του στη Μέση Ανατολή για να πλήξει το Ιράν", σημείωσε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι το Ιράν προσπαθεί "να υπονομεύσει την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια καθώς και την παγκόσμια οικονομία".

Σε ξεχωριστή του ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξήγησε ότι τα πλήγματα αυτά δίνουν στο Ισραήλ "μεγαλύτερη ελευθερία δράσης" στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Παράλληλα, το Ισραήλ προειδοποίησε το Ιράν ότι θα πληρώσει "μεγάλο τίμημα" σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης.

"Αν το ιρανικό καθεστώς διαπράξει το λάθος να ξεκινήσει έναν νέο κύκλο κλιμάκωσης, θα είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε", διαβεβαίωσε ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

"Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: όλοι όσοι απειλούν το κράτος του Ισραήλ και προσπαθούν να σύρουν την περιοχή σε ευρύτερη κλιμάκωση θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα", υπογράμμισε.

