«Άσκηση νόμιμης άμυνας» τα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημερώθηκε από το Ισραήλ για την επίθεση εναντίον του Ιράν λίγο πριν ξεκινήσει η επιχείρηση και δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή σε αυτήν, δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Κατανοούμε ότι το Ισραήλ εξαπολύει πλήγματα ακριβείας εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ασκώντας το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα και ως απάντηση στην ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Σον Σαβέτ.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να αποτρέψει την εξάπλωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν τόνισε την Τετάρτη ότι τα αντίποινα του Ισραήλ δεν πρέπει να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.