IDF: Νέες προειδοποιήσεις για εκκενώσεις κτιρίων στη νότια Βηρυτό - Αναμένεται άμεσα επίθεση

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους, ειδικά όσους βρίσκονται σε συγκεκριμένα κτίρια στα νότια προάστια της Βηρυτού

Νέα προειδοποίηση για εκκένωση συγκεκριμένων κτιρίων στη Βηρυτό ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ο εκπρόσωπος των IDF ενόψει άμεσης επίθεσης από τις ισραηλινές δυνάμεις. 

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους, ειδικά όσους βρίσκονται σε συγκεκριμένα κτίρια στα νότια προάστια της Βηρυτού, δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF στο X.

«Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις και συμφέροντα της Χεζμπολάχ και ο Ισραηλινός Στρατός θα ενεργήσει εναντίον τους στο εγγύς μέλλον. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, πρέπει να εκκενώσετε» προειδοποιεί ο Ισραηλινός αξιωματικός. 

Σκοτώσαμε τον Χασάν Νασράλα τον διάδοχό του (Χασέμ Σαφιεντίν) και τους διαδόχους του, ανακοίνωσε επισήμως το απόγευμα της Τρίτης ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου απευθύνεται στους πολίτες του Λιβάνου, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τη Χεζμπολάχ.

«Σκοτώσαμε τον ίδιο τον Νασράλα, τον διάδοχο του Νασράλα και τον διάδοχο του διαδόχου του Νασράλα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. 

«Η Χεζμπολάχ δεν ήταν τόσο αδύναμη εδώ και πολλά χρόνια» επισήμανε. 

