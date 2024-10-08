IDF: Νέες προειδοποιήσεις για εκκενώσεις κτιρίων στη νότια Βηρυτό

Νέα προειδοποίηση για εκκένωση συγκεκριμένων κτιρίων στη Βηρυτό ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ο εκπρόσωπος των IDF ενόψει άμεσης επίθεσης από τις ισραηλινές δυνάμεις.
Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους, ειδικά όσους βρίσκονται σε συγκεκριμένα κτίρια στα νότια προάστια της Βηρυτού, δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF στο X.
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في حارة حريك وحدث بيروت وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها:— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 8, 2024
🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب
🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء… pic.twitter.com/W00ws3Q8bh
«Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις και συμφέροντα της Χεζμπολάχ και ο Ισραηλινός Στρατός θα ενεργήσει εναντίον τους στο εγγύς μέλλον. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, πρέπει να εκκενώσετε» προειδοποιεί ο Ισραηλινός αξιωματικός.
Σκοτώσαμε τον Χασάν Νασράλα τον διάδοχό του (Χασέμ Σαφιεντίν) και τους διαδόχους του, ανακοίνωσε επισήμως το απόγευμα της Τρίτης ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου απευθύνεται στους πολίτες του Λιβάνου, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τη Χεζμπολάχ.
«Σκοτώσαμε τον ίδιο τον Νασράλα, τον διάδοχο του Νασράλα και τον διάδοχο του διαδόχου του Νασράλα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
«Η Χεζμπολάχ δεν ήταν τόσο αδύναμη εδώ και πολλά χρόνια» επισήμανε.
