Κόλαση επί Γης: Δορυφορική εικόνα του IDF πριν και μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

Κόλαση επί Γης… Δορυφορική εικόνα του ισραηλινού στρατού την προηγούμενη (6 Οκτωβρίου) και την επόμενη (Σάββατο 7 Οκτωβρίου) μέρα της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ έδωσε στο φως το ισραηλινός στρατός (IDF).



Στο χάρτη μια τεράστια έκταση στο ισραηλινό έδαφος είναι τυλιγμένη με καπνούς, σημάδια από εστίες φωτιάς.



«Τα άκρα στα οποία είναι διατεθειμένη να φτάσει η Χαμάς για να διαπράξει εγκλήματα πολέμου είναι ορατά ακόμη και από το διάστημα» σχολιάζει το IDF.

