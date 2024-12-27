IDF: Επιχειρούν κοντά στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε σήμερα επιχείρηση εναντίον μαχητών της Χαμάς κοντά σε ένα από τα τελευταία νοσοκομεία που συνεχίζουν να λειτουργούν στη βόρεια Γάζα, με το παλαιστινιακό κίνημα να κατηγορεί τους στρατιώτες ότι επιτέθηκαν στη δομή.

Η επιχείρηση κοντά στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στην Μπέιτ Λαχία πραγματοποιείται την επομένη της ανακοίνωσης από τον διευθυντή του νοσοκομείου, τον Δρα Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, του θανάτου πέντε μελών του προσωπικού του σε ισραηλινό πλήγμα.

Ο ισραηλινός στρατός με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο δεν απάντησε για το πλήγμα αυτό στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί έπειτα από 14 μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, ο στρατός ανέφερε πως το νοσοκομείο έχει γίνει "προπύργιο τρομοκρατικών οργανώσεων και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως κρυψώνα από τους τρομοκράτες".

Στηριζόμενες σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιχείρηση κοντά στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον στρατό.

"Τα στρατεύματα διεξάγουν στοχευμένες επιχειρήσεις" και προσπαθούν να αποφύγουν να πλήξουν αμάχους, ασθενείς και ιατρικό προσωπικό, πρόσθεσε.

Από τις 6 Οκτωβρίου, το Ισραήλ έχει εντείνει τη χερσαία και αεροπορική επίθεσή του στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας για να εμποδίσει, σύμφωνα με τον στρατό, την ανασύνταξη των μαχητών της Χαμάς.

Προτού εξαπολύσει την επιχείρηση κοντά στο νοσοκομείο, ο στρατός δήλωσε ότι οι στρατιώτες του είχαν "διευκολύνει την ασφαλισμένη απομάκρυνση αμάχων, ασθενών και ιατρικού προσωπικού" από τη δομή.

Όμως η Χαμάς ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως "ο στρατός κατοχής επιτέθηκε στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, αναγκάζοντας το ιατρικό προσωπικό, τους ασθενείς, τους τραυματίες και τους εκτοπισμένους να απομακρυνθούν".

Κατηγόρησε τις ισραηλινές δυνάμεις ότι "κρατούν τους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν".

"Η Χαμάς καθιστά την κατοχική δύναμη πλήρως υπεύθυνη για τη ζωή των ασθενών, των τραυματιών και του ιατρικού προσωπικού τους οποίους συνέλαβε και μετέφερε σε άγνωστο μέρος", πρόσθεσε η Χαμάς. Κάθε επικοινωνία έχει χαθεί, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Δεν ήταν δυνατή προσώρας η επικοινωνία με αξιωματούχους του νοσοκομείου για να σχολιάσουν τις πληροφορίες αυτές.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι η επαφή με το προσωπικό που βρίσκεται μέσα στο νοσοκομείο έχει χαθεί.

"Η κατοχική δύναμη είναι τώρα μέσα στο νοσοκομείο και το καίει", ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο διευθυντής του υπουργείου Μουνίρ αλ Μπουρς.

Ο Γιούσεφ Αμπού αλ Ρις, ο διορισμένος από τη Χαμάς αναπληρωτής υπουργός Υγείας, δήλωσε πως οι ισραηλινές δυνάμεις έβαλαν φωτιά στο χειρουργικό τμήμα και το εργαστήριο και σε μια αποθήκη.

Όπως και το Ινδονησιακό Νοσοκομείο και το νοσοκομείο Αλ Άουντα, το Καμάλ Αντουάν έχει δεχθεί κατ΄επανάληψη επιθέσεις από τις ισραηλινές δυνάμεις που επιτίθενται στο βόρειο άκρο της Λωρίδας της Γάζας επί εβδομάδες, δηλώνουν Παλαιστίνιοι υγειονομικοί.

Ο Μπουρς είπε πως ο στρατός διέταξε 350 ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Καμάλ Αντουάν και να μεταφερθούν σε ένα σχολείο εκεί κοντά όπου έχουν βρει καταφύγιο εκτοπισμένες οικογένειες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 75 ασθενείς, οι συνοδοί τους και 185 υγειονομικοί.

Ο Αμπού ελ Ρις δήλωσε πως οι στρατιώτες μεταφέρουν ασθενείς και υγειονομικό προσωπικό στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο, το οποίο δεν λειτουργεί λόγω σοβαρών ζημιών και εκκενώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις μία ημέρα πριν.

Πλάνα που κυκλοφορούν σε παλαιστινιακά και αραβικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει το Reuters, έδειξαν καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή του Καμάλ Αντουάν.

Μεγάλο μέρος της περιοχής γύρω από τις βόρειες πόλεις Τζαμπάλια, Μπέιτ Χανούν και Μπέιτ Λαχία έχει αδειάσει από ανθρώπους και βομβαρδίζεται συστηματικά, προκαλώντας ανησυχίες ότι το Ισραήλ σκοπεύει να κρατήσει την περιοχή ως κλειστή ουδέτερη ζώνη όταν τελειώσουν οι μάχες στη Γάζα.

Το Ισραήλ το αρνείται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.