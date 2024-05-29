Tον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες οι εικόνες από το μικρότερο «νησί» του κόσμου – 2 επί 2 μέτρα – που ανακάλυψαν πρόσφατα ψαράδες ανοιχτά της Σουμάτρα, στην Ινδονησία.

Ουσιαστικά, πρόκειται για την κορυφή μιας βυθισμένη έκτασης με τροπική βλάστηση, που ξεπροβάλει μέσα από τα νερά του Ινδικού Ωκεανού.

Οι ψαράδες ακούγονται να γελάνε καθώς περνάνε δίπλα από το μικροσκοπικό κομμάτι γης στη μέση του ωκεανού.

«Υπήρχε αρκετός χώρος μόνο για μια μικρή σαύρα εκεί» δήλωσε αργότερα ένας από αυτούς, ο Ari Martia Affandi

Πηγή: skai.gr

