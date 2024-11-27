Ουρές σχηματίζουν από το πρωί σήμερα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες εκτοπισμένους να επιστρέφουν στα σπίτια τους στο νότιο Λίβανο έπειτα από τη συμφωνία που σύναψαν Ισραήλ- Λίβανος για κατάπαυση του πυρός.

Επίσης, εκτοπισμένοι κάτοικοι επιστρέφουν από τη Συρία στο συνοριακό πέρασμα Μασνάα, στον ανατολικό Λίβανο.

Πολλοί είναι εκείνοι όμως που επιστρέφοντας στα χωριά τους το μόνο που αντικρίζουν είναι ερείπια από τους βομβαρδισμούς με τα μάτια τους να γεμίζουν δάκρια στην όψη της καταστροφής. Ανάμεσα στους τόνους από χαλάσματα αρκετοί αναζητούν του δικούς τους ανθρώπους και περιμένουν τα σωστικά συνεργεία προκειμένου να ανασύρουν τους σορούς.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κάτοικοι του νότιου Λιβάνου αυτό που αντικρίζουν είναι μόνο συντρίμμια ωστόσο, δε λείπουν και οι πανηγυρισμοί από υποστηρικτές της Χεζμπολάχ που ζητωκραυγάζουν για την κατάπαυση.

