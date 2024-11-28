Ένας άνδρας πούλησε το εξοχικό του σπίτι σε κάποιον που αποδείχτηκε ότι ήταν στη λίστα των πιο καταζητούμενων του FBI. Ο φυγάς που καταζητείτο για περισσότερες από δύο δεκαετίες από το FBI συνελήφθη στη Βόρεια Ουαλία, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που αγόρασε ο φυγάς είπε ότι ήταν η ιδανική τοποθεσία αν θέλει κανείς να κρυφτεί, όπως μεταδίδει το BBC.

Ο Daniel Andreas San Diego πλήρωσε 425.000 £ για το σπίτι κοντά στο Llanrwst στη βόρεια Ουαλία τον Αύγουστο του 2023 χρησιμοποιώντας το όνομα Danny Webb.

Τη Δευτέρα, ο Daniel Andreas San Diego - για τον οποίο υπήρχε αμοιβή 250.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν άμεσα στη σύλληψή του - συνελήφθη στο Maenan μετά από 21 χρόνια που καταζητείτο για δύο εκρήξεις στο Σαν Φρανσίσκο το 2003.

CAPTURED MOST WANTED TERRORIST#FBI Director Wray says Daniel San Diego's arrest after 20+ years as a fugitive for two San Francisco bombings shows the Bureau’s commitment to justice, stressing that violence is never the right way to express views. https://t.co/a759SMivCz pic.twitter.com/9C6MnUvKZI — FBI (@FBI) November 26, 2024

«Ήταν πολύ ενθουσιασμένος γιατί υπήρχε ένα μεγάλο δάσος στο πίσω μέρος του οποίου έκανε ποδηλασία», είπε ο Aled Evans.

«Ακουγόταν σαν το ιδανικό μέρος που ήθελε - αλλά το ήθελε για άλλους λόγους», είπε στο BBC Radio Wales Breakfast.

Το Maenan βρίσκεται ακριβώς έξω από τον A470, έναν από τους κύριους δρόμους που διασχίζουν τη βόρεια Ουαλία, περίπου 10 μίλια (16 χιλιόμετρα) από το Conwy.

Είναι μια εκτεταμένη κοινότητα αγροκτημάτων και απομονωμένων εξοχικών σπιτιών, πολλά από τα οποία είναι πλέον εξοχικές κατοικίες ή ενοικιαζόμενα καταλύματα. Δεν υπάρχει κατάστημα ή παμπ.

Το εν λόγω σπίτι είναι μια λευκή βίλα με μπαλκόνι και εντυπωσιακή θέα σε κυλιόμενους λόφους και έναν καλά περιποιημένο κήπο.

Όταν το επισκέφτηκε το BBC, ένα μάτσο κλειδιά κρέμονταν από την κλειδαριά σε μια γυάλινη πόρτα στο εσωτερικό και τα τηγάνια και τα σερβίτσια ήταν στον νεροχύτη της κουζίνας και στον πάγκο εργασίας.

Μέσα, ένα ζευγάρι γαλότσες βαρέως τύπου βρίσκονταν ανάμεσα σε σωρό από ρούχα και μια σειρά από ηλεκτρικά εργαλεία υψηλής ποιότητας.

Όλα τα σημάδια έδειχναν ότι επρόκειτο για ένα σπίτι που είχε αφεθεί έτσι λόγω βιασύνης.

Ο κ. Έβανς είπε ότι δεν ήταν «στη μέση του πουθενά», αλλά βρισκόταν κατά μήκος μιας μη φτιαγμένης διαδρομής σε «αρκετά πολυσύχναστο» δημόσιο μονοπάτι μέσα στο δάσος.

Πρόσθεσε ότι ο Daniel Andreas San Diego πρόσφερε 15.000 λίρες πάνω από τη ζητούμενη τιμή.

«Περνούσε αρκετό χρόνο στο μπαλκόνι κοιτάζοντας τη θέα και αυτό ήταν που του την πούλησε, προφανώς», είπε ο Evans.

Δήλωσε στο BBC ότι ο "Danny" ήταν ενθουσιασμένος που χρησιμοποιούσε το δάσος στο πίσω μέρος του σπιτιού για ποδηλασία βουνού, αλλά σκέφτηκε ότι ήταν περίεργο που δεν φαινόταν να ανησυχεί για ημιτελείς εργασίες επισκευής σε ένα κατεστραμμένο εξοχικό.

Ο κ. Evans περιέγραψε τον Daniel Andreas San Diego ως έναν συμπαθή, ήσυχο άνθρωπο που του είπε ότι η δουλειά του στην πληροφορική τον είχε φέρει στην Ουαλία.

«Νόμιζα ότι ήταν Καναδός και όχι Αμερικανός», είπε και τον περιέγραψε ως χαμηλόφωνο.

Ο ίδιος ανέφερε στον Dros Frecwast του BBC Radio Cymru ότι είδε τον κύριο San Diego για περίπου 20 λεπτά την ημέρα που μετακόμισε.

«Δεν βιαζόταν και ήταν πολύ ψύχραιμος για την όλη κατάσταση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι γείτονες «δεν τον είδαν ποτέ».

Έμαθε για τη σύλληψη του κ. San Diego μόνο αφού του τηλεφώνησε ένας πρώην γείτονας για να του πει τα συγκλονιστικά νέα.

«Ήταν ένα τέλειο μέρος για να κρυφτείς και ήταν ξετρελαμένος με τη θέα από το σπίτι. Η θέα του στο άμεσο μέλλον δεν θα είναι τόσο καλή», σημείωσε.



Μετά από 20 χρόνια φυγής, το επόμενο σπίτι του Daniel Andreas San Diego, πιθανότατα σε ένα κελί φυλακής, θα είναι πολύ διαφορετικό.

Οι κατηγορίες - Στη λίστα μαζί με τον Osama Bin Laden

Το FBI κατηγόρησε τον San Diego ως «εξτρεμιστή για τα δικαιώματα των ζώων» που ενεπλάκη σε μια σειρά βομβιστικών επιθέσεων στο Σαν Φρανσίσκο.

Η πρώτη βομβιστική επίθεση έγινε τον Αύγουστο του 2003, έξω από το Chiron Life Science Center στο Emeryville της Καλιφόρνια.

Μια δεύτερη βόμβα βρέθηκε στο σημείο από τις Αρχές, αλλά εξερράγη πριν μπορέσει να εξουδετερωθεί.

Λιγότερο από ένα μήνα αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2003, μια βόμβα με καρφιά εξερράγη έξω από μια εταιρεία διατροφικών προϊόντων που εδρεύει στο Pleasanton της Καλιφόρνια.

Έγινε ο πρώτος «εγχώριος τρομοκράτης» που προστέθηκε στη λίστα των πιο καταζητούμενων τρομοκρατών της υπηρεσίας, που δημιουργήθηκε από τον τότε Πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον Οκτώβριο του 2001 μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο San Diego εμφανίστηκε στη λίστα μαζί με τον Osama Bin Laden, ο οποίος πιστεύεται ότι διέταξε τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και σκοτώθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις στο Πακιστάν το 2011.

Ο Michael J Heimbach, βοηθός διευθυντής του τμήματος αντιτρομοκρατίας του FBI, είπε ότι ο ύποπτος είχε διαπράξει «εγχώριες τρομοκρατικές ενέργειες που είχαν σχεδιαστεί και πιθανώς σκόπευαν να αφαιρέσουν ζωές».

Σύμφωνα με αναφορές, η τελευταία φορά που τον είδε η υπηρεσία ήταν το 2003 όταν έκλεισαν πράκτορες του FBI ήταν κοντά στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο.

«Πάρκαρε το αυτοκίνητό του, βγήκε από το όχημά του και άρχισε να περπατά στο δρόμο και, αν δεν κάνω λάθος, μπήκε σε έναν σταθμό του Μπαρτ και αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον είδαμε», είπε ο πράκτορας του FBI, David Johnson το 2013.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.