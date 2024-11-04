Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε και τον τελευταίο διοικητή στη λίστα της Χεζμπολάχ, τον Αμπου Αλί Ρίντα.

Ειδικότερα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι «ο ισραηλινός στρατός εξάλειψε τον Αμπού Αλί Ρίντα, τον διοικητή της Χεζμπολάχ της περιοχής Baraachit στο νότιο Λίβανο. Ο Αμπού Αλί Ρίντα ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιθέσεων με πυραύλους και αντιαρματικούς πυραύλους κατά των στρατευμάτων των IDF και επέβλεπε τις τρομοκρατικές δραστηριότητες των στελεχών της Χεζμπολάχ στην περιοχή».

Τις τελευταίες εβδομάδες ο ισραηλινός στρατός έχει εξουδετερώσει πολλούς στρατιωτικούς ηγέτες και υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων τον επικεφαλής της Χασάν Νασράλα στις 27 Σεπτεμβρίου σε πλήγμα στη Βηρυτό.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός Στρατός έδψσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο κατά τις οποίες εντοπίστηκε και καταστράφηκε υπόγεια υποδομή της Χεζμπολάχ.

Στην ανακοίνωση οι IDF αναφέρουν ότι «τα στρατεύματα εντόπισαν υποδομές τρομοκρατών, στρατιωτικές τοποθεσίες, αποθέματα όπλων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων. Ταυτόχρονα, οι δυνάμεις της 188ης Ταξιαρχίας εξουδετέρωσαν και κατέστρεψαν αυτή την υποδομή».

