Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι επιτίθενται και πυρπολούν αυτοκίνητα Παλαιστινίων

Εβραίοι έποικοι πυρπόλησαν σήμερα 20 αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια επίθεσης που είχε στόχο ιδιοκτησίες Παλαιστινίων, δήλωσαν κάτοικοι, κάνοντας έφοδο στην περιοχή όπου βρίσκεται η έδρα της κυβέρνησης των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Περίπου 10 επιτιθέμενοι, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και με βόμβες μολότοφ στα χέρια, έθεσαν ως στόχο τους την περιοχή Αλ-Μπιρέχ, που βρίσκεται δίπλα στη Ραμάλα, γύρω στις 3 πμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), πυρπολώντας αυτοκίνητα μέσα σε λίγα λεπτά, είπαν οι κάτοικοι.

Ο Ιχάμπ αλ-Ζαμπέν, κάτοικος της περιοχής, δήλωσε ότι φώναξε στους εποίκους ενώ συνέχιζαν απτόητοι να καίνε οχήματα. «Όταν κατεβήκαμε για να προσπαθήσουμε να σβήσουμε τη φωτιά, άρχισαν να μας πυροβολούν», δήλωσε ο ίδιος.

Η πρόσοψη μιας πολυκατοικίας μαύρισε από τον καπνό που προήλθε από τα πυρπολημένα αυτοκίνητα, τα οποία ήταν σταθμευμένα απ’ έξω.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που εδρεύει στη Ραμάλα, καταδίκασε τη «βίαιη επίθεση από πολιτοφυλακές εποίκων». Το υπουργείο Εξωτερικών της ζήτησε «ολοκληρωμένες κυρώσεις με στόχο ολόκληρο το αποικιακό σύστημα του εποικισμού».

Ο Αμπντούλ Ραχμάν Σαντίντ, αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε ότι η επίθεση αποτελεί κλιμάκωση από την πλευρά των εποίκων και ζήτησε την «κλιμάκωση της αντιπαράθεσης και την αντιμετώπιση αυτών των εγκλημάτων», σύμφωνα με δήλωση της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Η ισραηλινή αστυνομία και η υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπέτ ερευνούσαν το περιστατικό αφού ενημερώθηκαν ότι κάποια παλαιστινιακά αυτοκίνητα είχαν πυρποληθεί, δήλωσε σε ανακοίνωση εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας.

Οι βιαιότητες Εβραίων εποίκων σε βάρος παλαιστινιακών κοινοτήτων στη Δυτική Όχθη έχουν προκαλέσει διεθνή καταδίκη και έχουν οδηγήσει σε κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων από κάποιες κυβερνήσεις, κυρίως των ΗΠΑ, που έχουν καλέσει το Ισραήλ να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να σταματήσουν τις επιθέσεις.

Κλιμάκωση της βίας

Το Ισραήλ εποικεί τη Δυτική Όχθη από τότε που την κατέλαβε στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967. Παλαιστίνιοι δηλώνουν ότι οι ισραηλινοί οικισμοί έχουν υπονομεύσει τις προοπτικές για την εγκαθίδρυση παλαιστινιακού κράτους στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του.

Το Ισραήλ θεωρεί ότι η Δυτική Όχθη είναι οι βιβλικές Ιουδαία και Σαμάρεια, και οι έποικοι επικαλούνται βιβλικούς δεσμούς με τη γη αυτή.

Οι βιαιότητες των εποίκων είχαν ενταθεί πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Γάζα και επιδεινώθηκαν από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση πριν από έναν και πλέον χρόνο. Σε συνέντευξή στο Reuters την περασμένη εβδομάδες, ηγέτης της κοινότητας των εποίκων εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, εάν κερδίσει τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, θα προχωρήσει σε άρση των παράνομων, όπως τις θεωρούν οι έποικοι, κυρώσεων που έχουν επιβληθεί για τις επιθέσεις σε βάρος Παλαιστινίων.

Οι περισσότερες χώρες θεωρούν τους ισραηλινούς οικισμούς παράνομους με βάση το διεθνές δίκαιο. Το 2019, η τότε κυβέρνηση του Τραμπ εγκατέλειψε την θέση που οι ΗΠΑ διατηρούσαν για πολλά χρόνια ότι οι οικισμοί είναι παράνομοι, την οποία στη συνέχεια αποκατέστησε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.