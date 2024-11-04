Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι «εξουδετέρωσε» έναν τοπικό διοικητή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, όπου διεξάγει εκστρατεία σφοδρών βομβαρδισμών και χερσαίων επιχειρήσεων εναντίον του λιβανέζικου σιιτικού κινήματος.

Ο στρατός «έπληξε και εξουδετέρωσε τον Αμπού Αλί Ρίντα, τον διοικητή της περιοχής Μπαρααχίτ στον νότιο Λίβανο», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του.

Ο Αμπού Αλί Ρίντα «ήταν αρμόδιος για τον σχεδιασμό και την οργάνωση επιθέσεων με ρουκέτες και αντιαρματικούς πυραύλους εναντίον των ισραηλινών στρατευμάτων και επέβλεπε τις τρομοκρατικές δραστηριότητες στη Χεζμπολάχ στην περιοχή», πρόσθεσε ο στρατός.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο ισραηλινός στρατός έχει εξουδετερώσει πολλούς στρατιωτικούς ηγέτες και υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων τον επικεφαλής της Χασάν Νασράλα στις 27 Σεπτεμβρίου σε πλήγμα στη Βηρυτό.

Ο πόλεμος που ξέσπασε στη Λωρίδα της Γάζας μετά τις 7 Οκτωβρίου έχει εξαπλωθεί στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει από τις 23 Σεπτεμβρίου μαζικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ, ενώ από τις 30 του ίδιου μήνα έχει ξεκινήσει χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι επιθυμεί να εξουδετερώσει τη Χεζμπολάχ και να την απομακρύνει από τον νότιο Λίβανο ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στις εστίες τους οι περίπου 60.000 κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ οι οποίοι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν λόγω των συνεχών εκτοξεύσεων ρουκετών από τον Λίβανο.

Τουλάχιστον 1.940 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 23 Σεπτεμβρίου στον Λίβανο, σύμφωνα με απολογισμό του AFP με βάση επίσημα στοιχεία.

Τουλάχιστον 72 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου 2023 και τουλάχιστον 38 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 30 Σεπτεμβρίου στις χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο επίσης με βάση απολογισμό του AFP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

