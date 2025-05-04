Ολοκληρώθηκε η αρχική έρευνα του Διοικητή της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, μετά την πτώση του πυραύλου σε ανοιχτή περιοχή δίπλα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν σήμερα το πρωί.

Όπως διαπιστώθηκε από τα πρώτα ευρήματα, δεν υπήρξε κάποια δυσλειτουργία στη διαδικασία ανίχνευσης, στα συστήματα αναχαίτισης ή στους μηχανισμούς συναγερμού της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, η πιθανή αιτία ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα με τον αναχαιτιστή που εκτοξεύτηκε προς τον πύραυλο.

Αρχικά, οι IDF, είπαν ότι έγιναν αρκετές προσπάθειες αναχαίτισης του βαλλιστικού πυραύλου, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό, με αποτέλεσμα να πλήξει περιοχή του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν.

Από την αρχή του πολέμου, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία αναχαίτισε δεκάδες πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη, με ποσοστό επιτυχίας που ξεπερνούσε το 95%.

Πηγή: skai.gr

