Ενεργές μάχες μέσα στους δρόμους της πόλης διεξάγονται πλέον στο Ποκρόβσκ, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν ύστερα από σχεδόν έναν χρόνο επιθέσεων και επιχειρούν να εδραιώσουν τον έλεγχό τους στο στρατηγικής σημασίας προπύργιο της ανατολικής Ουκρανίας. Η Μόσχα, που επιδιώκει να καταλάβει πλήρως την περιφέρεια του Ντονέτσκ, ενισχύει τις θέσεις της εντός της πόλης, ενώ το Κίεβο προειδοποιεί ότι η πτώση του Ποκρόβσκ θα αποτελούσε καίριο πλήγμα για την άμυνα της χώρας.

Η διάρρηξη των ουκρανικών γραμμών υπογραμμίζει τον επίπονο ρυθμό προέλασης της Μόσχας, ωστόσο, εάν η Ρωσία καταφέρει τελικά να θέσει πλήρως υπό τον έλεγχό της το Ποκρόβσκ, θα εξασφαλίσει ένα στρατηγικής σημασίας προγεφύρωμα στην ανατολική Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη σε δημοσιογράφους ότι περίπου 200 Ρώσοι στρατιώτες έχουν διεισδύσει στην πόλη, αν και Ουκρανοί στρατιώτες που πολεμούν εκεί θεωρούν ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με ανεξάρτητους αναλυτές και διαδικτυακούς χάρτες των μαχών που βασίζονται σε πολεμικά πλάνα, ρωσικές μονάδες κατέχουν θέσεις στο νότιο τμήμα της πόλης και προωθούνται προς βορρά.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, γιατί οι κατακτητές έχουν διεισδύσει σε ένα σημαντικό μέρος της πόλης», δήλωσε χειριστής ουκρανικού drone στους New York Times. «Συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία τους, όλο και περισσότερο, προσπαθώντας να κατακλύσουν την πόλη με τις δυνάμεις τους», πρόσθεσε. «Όταν συναντούν τις θέσεις μας, γίνονται ανταλλαγές πυρών».

Ουκρανοί στρατιώτες δηλώνουν ότι στο Ποκρόβσκ διεξάγονται πλέον ενεργές μάχες μέσα στους δρόμους της πόλης. Σύμφωνα με χάρτες πεδίου μάχης του DeepState, μιας ομάδας που συνεργάζεται με τον ουκρανικό στρατό, μεγάλα τμήματα της πόλης βρίσκονται σε «γκρίζα ζώνη», γεγονός που υποδηλώνει ότι ο έλεγχος των περιοχών αυτών τελεί υπό αμφισβήτηση.

russians have blocked the strategic Pavlohrad–Pokrovsk road, — DeepState.



The gray zone in Pokrovsk has sharply expanded to the center and north, the enemy is advancing to the south and northeast, bypassing Myrnohrad — less than 3 km to the gray zone. pic.twitter.com/3hKZilCeJv — EMPR.media (@EuromaidanPR) October 29, 2025

Το Ποκρόβσκ, που είχε πληθυσμό περίπου 60.000 κατοίκων πριν τον πόλεμο, βρίσκεται πάνω σε κομβικό οδικό άξονα που συνδέει αρκετές πόλεις, σχηματίζοντας το τελευταίο σημαντικό αμυντικό τόξο που προστατεύει το τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ το οποίο εξακολουθεί να ελέγχει η Ουκρανία. Αν η πόλη πέσει, η Ρωσία θα πλησιάσει στην επίτευξη του διαχρονικού της στόχου να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή.

Τι επιδιώκει ο Πούτιν με τον έλεγχο του Ποκρόβσκ

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Μόσχα θα συμφωνήσει να σταματήσει τις εχθροπραξίες μόνο αν το Κίεβο παραχωρήσει το Ντονέτσκ. Το Κρεμλίνο θα μπορούσε να αξιοποιήσει την ενδεχόμενη κατάληψη του Ποκρόβσκ για να υποστηρίξει απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ ότι οι ρωσικές στρατιωτικές επιτυχίες είναι αναπόφευκτες και πως η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει παραχώρηση εδαφών.

«Καταλαβαίνουμε γιατί χρειάζονται το Ποκρόβσκ», δήλωσε ο Ζελένσκι αυτή την εβδομάδα, προσθέτοντας ότι η Μόσχα επιδιώκει να το χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει το αφήγημά της πως η ουκρανική υποχώρηση και οι εδαφικές παραχωρήσεις αποτελούν «τη μόνη δυνατή λύση» για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η διατήρηση του ελέγχου της πόλης είναι ζωτικής σημασίας για να αντικρουστεί το αφήγημα της Μόσχας. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο πόσο καιρό οι ουκρανικές δυνάμεις θα μπορέσουν να κρατήσουν το Ποκρόβσκ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις μέσα στην πόλη υπερτερούν αριθμητικά των Ουκρανικών σε αναλογία περίπου οκτώ προς ένα.

Πλέον υπάρχουν πολύ περισσότερες ρωσικές δυνάμεις μέσα στην πόλη για να μπορέσει η Ουκρανία να τις απωθήσει, δήλωσε ο Πάσι Παροϊνεν, στρατιωτικός αναλυτής της φινλανδικής ομάδας Black Bird Group.

Σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιώτες, αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που ανάγκασαν τις ουκρανικές δυνάμεις να υποχωρήσουν και σε άλλες μάχες: έλλειψη στρατιωτών και συνεχείς ρωσικές επιθέσεις με drones που έχουν διακόψει τις γραμμές ανεφοδιασμού.

Οι ουκρανικές δυνάμεις πιέζονται και από άλλες επιθέσεις κατά μήκος του ανατολικού μετώπου. Ρωσικά στρατεύματα έχουν εισέλθει στο Κουπιάνσκ, πόλη που η Ουκρανία είχε ανακαταλάβει το 2022, και έχουν εν μέρει περικυκλώσει την Κοστιάντινιβκα, πύλη προς το βόρειο Ντονέτσκ.

Το Ποκρόβσκ είχε για καιρό σταθεί ως προπύργιο ενάντια στις ρωσικές προελάσεις. Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να επιτίθενται στην πόλη περίπου πριν από έναν χρόνο, αλλά είχαν αποκρουστεί χάρη στις καλά οργανωμένες αμυντικές γραμμές της Ουκρανίας και στη συστηματική χρήση drones για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των επιθέσεων.

Για να παρακάμψουν αυτές τις άμυνες, οι Ρώσοι υιοθέτησαν τακτικές που έχουν εφαρμόσει και αλλού, βασιζόμενοι σε μικρές ομάδες πεζικού, μερικές φορές αποτελούμενες από μόλις δύο στρατιώτες, οι οποίες είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν από τα drones και μπορούν να διεισδύουν στις αραιά επανδρωμένες ουκρανικές γραμμές. Με τον καιρό, κατάφεραν να συγκεντρώσουν αρκετές δυνάμεις μέσα στην πόλη ώστε να εξαπολύσουν μια μεγαλύτερη επίθεση.

«Αυτές οι μικρές ομάδες είναι σαν βελόνες: ένα τσίμπημα δεν πονά πολύ, αλλά όταν είναι πολλές, καταλήγει να μοιάζει με συνεδρία βελονισμού με πολύ οδυνηρές συνέπειες», δήλωσε ο Μπόγκνταν Γιανούς, υποδιοικητής τάγματος της 79ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας της Ουκρανίας.

«Παρενοχλούν τις γραμμές ανεφοδιασμού, εντοπίζουν τους άνδρες μας και ανοίγουν πυρ εναντίον τους», πρόσθεσε.

Ο Πάσι Παροϊνεν ανέφερε ότι οι κακές καιρικές συνθήκες, που περιορίζουν τη δράση των ουκρανικών αναγνωριστικών drones, βοήθησαν επίσης τους Ρώσους, επιτρέποντας στα τεθωρακισμένα τους να κινούνται και να εντοπίζονται πιο δύσκολα.

«Οι Ρώσοι έχουν εκμεταλλευθεί αυτό το παράθυρο για μηχανοκίνητες επιθέσεις, γεγονός που δυσχεραίνει την άμυνα των Ουκρανών», είπε.

Ουκρανός χειριστής drone, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκμεταλλεύτηκαν και την παραμονή αμάχων στην πόλη, καθώς πάνω από 1.000 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται στο Ποκρόβσκ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, φοράνε πολιτικά ρούχα για να μην εντοπίζονται. «Πώς να ξεχωρίσεις ποιος είναι ποιος, όταν δεν υπάρχουν διακριτικά, είναι με πολιτικά και προσποιούνται ότι πάνε να φέρουν νερό από το πηγάδι, για παράδειγμα» αναρωτήθηκε.

Ένας άλλος Ουκρανός χειριστής drone, δήλωσε ότι είχε δει άτομα που έμοιαζαν με πολίτες κοντά σε ένα σπίτι και λίγο αργότερα εκτόξευσαν drones από το ίδιο σημείο.

Ο ουκρανικός στρατός εκφράζει ανησυχία ότι οι ρωσικές δυνάμεις κινούνται για να περικυκλώσουν τις ουκρανικές μονάδες ανατολικά του Ποκρόβσκ.

Σύμφωνα με τους χάρτες του DeepState, ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε δύο κινήσεις από το κέντρο της πόλης και από χωριά στα βορειοανατολικά, με μόλις λίγα μίλια να χωρίζουν τις γραμμές τους, γεγονός που αναγκάζει τα ουκρανικά ενισχυτικά τμήματα να κινούνται μέσα από ένα στενό διάδρομο, υπό συνεχή πυρά.



Πηγή: skai.gr

