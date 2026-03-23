IDF: Ανακοίνωσε χτύπημα σε κεντρικό αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης

Όπως δήλωσε, το αρχηγείο χρησίμευε στους Φρουρούς της Επανάστασης για τον συντονισμό των περιφερειακών μονάδων που είναι υπεύθυνες για την επιβολή της τάξης

Τεχεράνη

Στο πλαίσιο ενός κύματος πληγμάτων που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην καρδιά της Τεχεράνης, ο Ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε μέσω του X ότι έπληξε, υπό την καθοδήγηση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, το κεντρικό αρχηγείο ασφαλείας των Φρουρών της Επανάστασης, το οποίο βρισκόταν εντός μη στρατιωτικών υποδομών.

Όπως αναφέρει, το αρχηγείο χρησίμευε στους Φρουρούς της Επανάστασης για τον συντονισμό των περιφερειακών μονάδων που είναι υπεύθυνες για την επιβολή της τάξης του καθεστώτος και την εσωτερική ασφάλεια. Επιπλέον, το ιρανικό καθεστώς διοικούσε τάγματα της μονάδας Μπασίτζ από το πληγέν αρχηγείο.

Παράλληλα, ο IDF τονίζει ότι «οι δυνάμεις Μπασίτζ αποτελούν μέρος των ενόπλων δυνάμεων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και είναι υπεύθυνες εδώ και χρόνια για την εκτέλεση τρομοκρατικών σχεδίων. Παράλληλα, οι δυνάμεις αυτές ηγούνται των κεντρικών επιχειρήσεων καταστολής εσωτερικών διαδηλώσεων στο Ιράν, και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, χρησιμοποιώντας σφοδρή βία, εκτεταμένες συλλήψεις και ισχύ εναντίον των διαδηλωτών.

Το πλήγμα στο αρχηγείο αποτελεί μέρος της εμβάθυνσης του αντικτύπου στα βασικά συστήματα του καθεστώτος και στις δυνάμεις ασφαλείας του».

