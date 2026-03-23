25 χρόνια Ver.di σε εποχή συνδικαλιστικής κρίσης

Η γερμανική συνδικαλιστική οργάνωση Ver.di κλείνει τα 25 σε μια περίοδο που τα μέλη φθίνουν και τα συνδικάτα παλεύουν να διατηρήσουν την επιρροή τους.25 χρόνια από την ίδρυσή της συμπλήρωσε αυτές τις μέρες η συνδικαλιστική οργάνωση παροχής υπηρεσιών Ver.di, η οποία εκπροσωπεί 1,8 εκατομμύρια μέλη από 1.000 διαφορετικά επαγγέλματα. Το συνδικάτο δημιουργήθηκε στις 19 Μαρτίου 2001 από τη συγχώνευση πέντε μεμονωμένων συνδικάτων και εκπροσωπεί σήμερα εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, το λιανικό εμπόριο, τον κλάδο των μεταφορών και τα μέσα ενημέρωσης.



Σήμερα, όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι στη Γερμανία είναι πλέον μέλη συνδικάτων. Ενώ στη δεκαετία του 1980, ένα 40% όλων των εργαζομένων ήταν μέλη, το ποσοστό αυτό έχει συρρικνωθεί σε μόλις 12%. Τα τελευταία χρόνια όμως οι απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν ενταθεί, όπως για παράδειγμα, στο ξεκίνημα του έτους στις δημόσιες συγκοινωνίες, στα συνεργεία συντήρησης οδικών αρτηριών, σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε παιδικούς σταθμούς. Ενώ παλαιότερα οι απεργίες διαρκούσαν μερικές ώρες, σήμερα τα λεωφορεία και το μετρό παραμένουν κάποιες φορές ακινητοποιημένα για μέρες. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στη διάρκεια διαπραγματεύσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων έχει αυξηθεί σε σύγκριση με πριν από δέκα χρόνια.

Πηγή: Deutsche Welle

Η πτώση της συνδικαλιστικής συμμετοχήςΤην ίδια στιγμή όμως η υποστήριξη της κοινωνίας σε απεργιακές κινητοποιήσεις βρίσκεται σε υποχώρηση. Πολλοί αντιλαμβάνονται τις απεργίες ως δυσανάλογες και ενοχλητικές. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο τα πάνω από 100 διαφορετικά συνδικάτα στη Γερμανία πλήττονται εδώ και χρόνια από τη μείωση του αριθμού των μελών τους. Η IG Metall, το μεγαλύτερο συνδικάτο στη χώρα, έχασε σχεδόν το 8% των μελών της μεταξύ 2014 και 2024 και το Ver.di σχεδόν το 9%.Σε σφυγμομέτρηση του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών της Κολωνίας (IW), στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι σε μεταλλουργικές και ηλεκτρολογικές βιομηχανίες με αντικείμενο τη σχέση τους με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, το 29% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν είχαν ποτέ σκεφτεί να ενταχθούν σε συνδικάτο. Το 23% ανέφερε ότι το συνδικάτο ήταν ελάχιστα ενεργό στον χώρο εργασίας τους ή ότι διαφωνούσε με τις στρατηγικές του και το 21% θεωρεί ότι τις συνδρομές υπερβολικές. Στη Γερμανία η συνδρομή στα συνδικάτα αντιστοιχεί περίπου στο 1% του ετήσιο ακαθάριστου εισοδήματος. Για παράδειγμα: αν κάποιος αμείβεται με 40.000 ευρώ το χρόνο καταβάλλει συνδρομή ύψους 400 ευρώ ετησίως.Προκλήσεις και προοπτικές για τα γερμανικά συνδικάταΑπό την άλλη πλευρά ωστόσο είναι γεγονός ότι τα συνδικάτα έχουν διασφαλίσει τις τελευταίες δεκαετίες σημαντικά δικαιώματα για τους εργαζομένους, όπως η άδεια ασθενείας, οι ημέρες άδειας, η αργία της Κυριακής και φυσικά ο κατώτατος μισθός. Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά επιτεύγματα των συνδικάτων που θεωρούνται κεκτημένα. Σήμερα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προσφέρουν στα μέλη τους νομική προστασία και υποστήριξη στους εργαζομένους καταβάλλοντας ακόμα και επίδομα απεργίας. Το συνδικάτο παροχής υπηρεσιών Ver.di υπολόγισε ότι οι εργαζόμενοι με συλλογικές συμβάσεις εργασίας λαμβάνουν κατά μέσο όρο 11% περισσότερες αποδοχές και εργάζονται 54 λεπτά λιγότερο την εβδομάδα από τους εργαζόμενους εκτός συλλογικής σύμβασης.Επειδή όμως τα γερμανικά συνδικάτα έχουν ολοένα και λιγότερα μέλη η δύναμή τους στις διαπραγματεύσεις για νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας μειώνεται σταθερά. Προσπαθούν βέβαια να προσελκύσουν νέα μέλη μέσω εκστρατειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά μέχρι σήμερα οι προσπάθειές τους δεν έχουν αποδώσει καρπούς.Πηγή: tagesschau.de, dpa

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.