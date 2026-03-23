Ο στρατός της Λιθουανίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα, 23/3, ότι ένα ύποπτο drone είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας και συνετρίβη σε μια παγωμένη λίμνη περίπου 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία. Τα συντρίμμια που βρέθηκαν γύρω από μια τρύπα στον πάγο θεωρήθηκαν ότι προέρχονταν από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού.

Βίντεο νυχτερινής επιτήρησης που δημοσίευσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Λιθουανίας LRT περιλάμβανε περίπου 40 δευτερόλεπτα από τον ήχο ενός βουητού, ακολουθούμενα από μια δυνατή έκρηξη, με κομμάτια φλεγόμενων συντριμμιών να φαίνεται να πετούν προς τα πάνω.

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά στη Λευκορωσία… Η πιο πιθανή υπόθεση είναι ότι ήρθε από αυτή τη χώρα, ενώ δεν έχουν βρεθεί εκρηκτικά στη λίμνη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Γκίνταουτας Τσιούνις.

Η πρωθυπουργός, Ίνγκα Ρουγινιένε, κάλεσε για την Τρίτη, 24/3, σύσκεψη της Εθνικής Επιτροπής Ασφαλείας για να συζητηθεί το περιστατικό.

Πέρυσι, η Λιθουανία ζήτησε από το ΝΑΤΟ περισσότερα αμυντικά μέτρα στον αέρα, μετά από δύο φορές τον Ιούλιο του 2025 που στρατιωτικά drones από τη Λευκορωσία προσγειώθηκαν στο έδαφός της.

Η λιθουανική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι και τα δύο drones είχαν εισέλθει στη Λιθουανία κατά λάθος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.