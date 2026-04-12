Συναγερμός έχει σημάνει στις IDF μετά την κατάρρευση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν. Ο αρχηγός του επιτελείου των IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, διέταξε αυξημένη ετοιμότητα, με τις υπηρεσίες πληροφοριών να διευρύνουν τους καταλόγους στόχων και την πολεμική αεροπορία να προετοιμάζει σχέδια κρούσης, αν και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για στρατιωτική δράση

Ο αρχηγός του επιτελείου των IDF, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, διέταξε τον στρατό να τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή και να προετοιμαστεί για την πιθανότητα μιας νέας στρατιωτικής αντιπαράθεσης με το Ιράν στο «εγγύς μέλλον».

Η οδηγία του επικεφαλής των IDF εκδόθηκε μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο Πακιστάν.

To πρωί ο Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε ότι οι Ιρανοί αρνήθηκαν να αποδεχτούν τους αμερικανικούς όρους να μην αναπτύξουν πυρηνικά όπλα. Τα ιρανικά ΜΜΕ δήλωσαν ότι οι «υπερβολικές απαιτήσεις» της Ουάσιγκτον κατέστρεψαν τις διαπραγματεύσεις.

«Είχαμε μια σειρά από ουσιαστικές συζητήσεις με τους Ιρανούς. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι δεν έχουμε καταλήξει σε συμφωνία — και νομίζω ότι αυτά είναι κακά νέα πολύ περισσότερο για το Ιράν, παρά για τις ΗΠΑ. Αλλά το απλό γεγονός είναι ότι πρέπει να δούμε μια καταφατική δέσμευση ότι δεν θα επιδιώξουν πυρηνικά όπλα και δεν θα επιδιώξουν τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν γρήγορα πυρηνικά όπλα», σημείωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους. «Αυτός είναι ο βασικός στόχος του προέδρου των ΗΠΑ». Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος κατόπιν έφυγε από το Ισλαμαμπάντ.

