Με άδεια χέρια έφυγε ο Βανς από το Πακιστάν – Αβεβαιότητα για το μέλλον της εκεχειρίας

Απογοητευμένος και με άδεια χέρια αποχώρησε από το Πακιστάν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις απευθείας συνομιλίες με το Ιράν. Μετά την εξέλιξη αυτή, το μέλλον της εκεχειρίας κρίνεται αβέβαιο, ενώ ο κίνδυνος αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών είναι πλέον ορατός.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα που επικαλούνται πηγές με γνώση των συζητήσεων, ΗΠΑ και Ιράν διαφώνησαν τόσο για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ όσο και για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά να παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε πως διεξήχθησαν «ουσιαστικές συζητήσεις» που διήρκησαν πάνω από 21 ώρες, ωστόσο δεν κατέστη εφικτό να γεφυρωθούν οι διαφορές. «Πρόκειται για χειρότερη είδηση για το Ιράν απ’ ό,τι για τις ΗΠΑ. Καταστήσαμε απολύτως σαφείς τις κόκκινες γραμμές μας… και εκείνοι επέλεξαν να μην αποδεχθούν τους όρους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βανς τόνισε ότι η Ουάσινγκτον επεδίωκε μια μακροπρόθεσμη δέσμευση από το Ιράν για τη μη απόκτηση πυρηνικών όπλων. «Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο ακόμα, ελπίζουμε όμως να το δούμε», πρόσθεσε. Ισχυρίστηκε επίσης πως η αμερικανική πλευρά ήταν «ιδιαίτερα ευέλικτη και διαλλακτική», διαπραγματευόμενη με καλή πίστη, χωρίς όμως να σημειωθεί πρόοδος. Σημείωσε, μάλιστα, πως επικοινώνησε τουλάχιστον έξι φορές με τον Ντόναλντ Τραμπ για να τον ενημερώσει.

Αμέσως μετά τη σύντομη συνέντευξη Τύπου, ο Βανς αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ για την Ουάσινγκτον.

Από την άλλη πλευρά, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης απέδωσαν την αποτυχία των συνομιλιών στις «υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις» της αμερικανικής πλευράς.

Σύμφωνα με το Axios, αν και δεν αναμενόταν τελική συμφωνία, η αμερικανική πλευρά ήλπιζε στη διαμόρφωση ενός κλίματος που θα επέτρεπε τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και την παράταση της εκεχειρίας. Στις δηλώσεις του, ο Βανς δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, ωστόσο δεν ξεκαθάρισε αν οι ΗΠΑ αποχωρούν οριστικά από το τραπέζι: «Φεύγουμε με μια πολύ απλή πρόταση... Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα την αποδεχθούν».

Ένα κρίσιμο ζήτημα για το οποίο δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση είναι το μέλλον των Στενών του Ορμούζ, ενώ δεν έγινε καμία αναφορά στο αν επίκειται επανέναρξη των επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να συνεχίσουν οι δύο πλευρές να τηρούν την εκεχειρία, παρά το γεγονός ότι αμφότερες έχουν ήδη ανταλλάξει κατηγορίες για παραβιάσεις της.

Συμπερασματικά, αν και οι απευθείας συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν χαρακτηρίζονται ιστορικές, ενδέχεται να μείνουν στην ιστορία ως δείγμα αποτυχημένης διπλωματίας.

Πηγή: skai.gr

