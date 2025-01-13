Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πέντε στρατιώτες σκοτώθηκαν το πρωί στη διάρκεια επιχείρησης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Άλλοι δέκα στρατιώτες τραυματίστηκαν και η κατάσταση οκτώ εξ αυτών χαρακτηρίζεται «σοβαρή», σύμφωνα με τους Times of Israel.

Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό, πέραν της ταυτότητας των πέντε νεκρών (ηλικίας 19-23 ετών).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

