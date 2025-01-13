Η Γροιλανδία επιθυμεί να συνεργασθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της άμυνας και της εξόρυξης του ορυκτού πλούτου της νήσου της Αρκτικής, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας Μούτε Έγκεντε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Τραμπ, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, δήλωσε πρόσφατα ότι είναι «απόλυτη αναγκαιότητα» να τεθεί η Γροιλανδία, αυτό το ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο να προσφύγει σε στρατιωτικά ή οικονομικά μέσα, όπως να επιβάλει δασμούς στη Δανία, για να πετύχει τον στόχο του.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν, που ήταν παρούσα στη συνέντευξη Τύπου, είπε ότι ζήτησε να συναντηθεί με τον Τραμπ αλλά δεν αναμένει να συμβεί αυτό πριν από την ορκωμοσία του.

Η Γροιλανδία έχει 57.000 κατοίκους και μέχρι το 1953 ήταν αποικία της Δανίας. Σήμερα είναι αυτοδιοικούμενο έδαφος και το 2009 εξασφάλισε το δικαίωμα να διεκδικήσει την ανεξαρτησία της με δημοψήφισμα. Οι ΗΠΑ διατηρούν μια στρατιωτική βάση στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

