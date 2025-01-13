Έκτακτη σύνοδος για την ευρωπαϊκή άμυνα θα πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο στις 3 Φεβρουαρίου, με συμμετοχή των ηγετών της Ε.Ε., του Ηνωμένου Βασιλείου και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η σύνοδος αυτή, με τη συμμετοχή του γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, θα διεξαχθεί δύο εβδομάδες αφού αναλάβει τα καθήκοντά του ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η στάση που θα τηρήσει η επόμενη αμερικανική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη στήριξη στην Ουκρανία, στον πόλεμό της με τη Ρωσία, είναι ένα θέμα που ανησυχεί έντονα τους Ευρωπαίους και το ΝΑΤΟ.

«Πιστεύω ότι συμμεριζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες για τις απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη», ανέφερε ο Κόστα στην επιστολή του προς τους ηγέτες, κάνοντας λόγο για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η σύνοδος θα διεξαχθεί στον Πύργο Λιμόν, που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από τη Λιέγη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

