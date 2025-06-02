ΕΕ: «Βαθιά λύπη» για την αύξηση των δασμών στον χάλυβα από τις ΗΠΑ

Τη «βαθιά λύπη» της για την αύξηση των δασμών στον χάλυβα και στο αλουμίνιο στο 50% από τις ΗΠΑ, εξέφρασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Πιστεύουμε ότι αυτή η απόφαση προσθέτει περαιτέρω αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία και αυξάνει τις ζημιές για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Υπονομεύει επίσης τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας να επιτύχουμε μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εμπορίου, Όλοφ Ζιλ.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η ΕΕ, καλή τη πίστει, πάγωσε τα αντίμετρά της στις 14 Απριλίου, για να δημιουργήσει χώρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Πρόσθεσε, επίσης, ότι σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ της προέδρου της Επιτροπής και του Αμερικανού προέδρου, «οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επιταχύνουν τον ρυθμό των συνομιλιών». Σε αυτό το πλαίσιο, τεχνικά κλιμάκια της Επιτροπής βρίσκονται καθ'οδόν προς την Ουάσινγκτον, ενώ ο Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς, θα συναντηθεί με τους Αμερικανούς ομολόγους του, την Τετάρτη στο Παρίσι, στο περιθώριο υπουργικής συνόδου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

«Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις μας δεν οδηγήσουν σε ισορροπημένο αποτέλεσμα, η ΕΕ είναι έτοιμη να επιβάλει αντίμετρα», δήλωσε ο Όλοφ Ζιλ. Αυτή τη στιγμή, στην ΕΕ ολοκληρώνονται οι διαβουλεύσεις για έναν εκτεταμένο κατάλογο αντιμέτρων και «εάν δεν επιτευχθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση, τόσο τα υπάρχοντα όσο και τα πιθανά πρόσθετα μέτρα της ΕΕ θα τεθούν αυτόματα σε ισχύ στις 14 Ιουλίου ή νωρίτερα, εάν το απαιτούν οι περιστάσεις». «Η Επιτροπή είναι έτοιμη να αναλάβει δράση και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της ΕΕ, για τους εργαζομένους, τους καταναλωτές και τη βιομηχανία της», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

