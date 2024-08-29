Λονδίνο: Στο νοσοκομείο εννέα παιδιά και δύο ενήλικοι από διαρροή χλωρίου σε πισίνα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν το απόγευμα εννέα παιδιά και δύο ενήλικοι στο Λονδίνο μετά από διαρροή χημικής ουσίας σε δημόσια πισίνα.

Πιστεύεται ότι πρόκειται για ποσότητα χλωρίου που βρέθηκε στο νερό της πισίνας του αθλητικού κέντρου Everyone Active στην περιοχή του Γουέμπλεϊ.

Στους 11 που νοσηλεύονται, των οποίων η κατάσταση δεν έγινε άμεσα γνωστή, προσφέρθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες στο αθλητικό κέντρο, το οποίο παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρας.

Αποκλεισμένη είναι και η γύρω περιοχή για προληπτικούς λόγους.

