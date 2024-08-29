ΗΠΑ: Επεισόδιο με υπάλληλο του Εθνικού Κοιμητηρίου του Άρλινγκτον και συνεργάτες του Τραμπ

Ο στρατός των ΗΠΑ υπερασπίστηκε την Πέμπτη μια υπάλληλο του Εθνικού Κοιμητηρίου του Άρλινγκτον η οποία απωθήθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του τέως προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι «ενήργησε επαγγελματικά και ότι δέχτηκε άδικη επίθεση».



Ο στρατός σπάνια σχολιάζει πολιτικά θέματα, και η δήλωση δεν ανέφερε ρητά τον Τραμπ ή την εκστρατεία του, αλλά γίνεται αναφορά σε μια τελετή τη Δευτέρα.



Ο Τραμπ, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, επισκέφτηκε το κοιμητήριο εκείνη την ημέρα, και συμμετείχε σε τελετή κατάθεσης στεφάνων προς τιμήν των 13 στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν το 2021.



Επισκέφτηκε επίσης το τμήμα 60 του κοιμητηρίου, όπου είναι θαμμένοι στρατιώτες και θεωρείται «ιερός τόπος» για τον αμερικανικό στρατό.



Ο ομοσπονδιακός νόμος και οι πολιτικές του Πενταγώνου δεν επιτρέπουν πολιτικές δραστηριότητες σε αυτό το τμήμα του νεκροταφείου, εντούτοις η εκστρατεία του Τραμπ τράβηξε προεκλογικό βίντεο αναφέρει το Reuters.



Three years ago today, 13 American heroes were killed in the Harris-Biden botched Afghanistan withdrawal.



To this day, Kamala Harris has never mentioned these fallen soldiers' names.



President Trump will never forget them. pic.twitter.com/UHRNvTCyfV August 26, 2024

Πηγή: skai.gr

