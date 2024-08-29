Λογαριασμός
Yπάλληλος του Εθνικού Κοιμητηρίου του Άρλινγκτον απωθήθηκε από συνεργάτες του Τραμπ – Την υπερασπίζεται ο αμερικανικός στρατός

Ο αμερικανικός στρατός σπάνια σχολιάζει πολιτικά θέματα - έκανε αναφορά σε μια τελετή τη Δευτέρα

ΗΠΑ: Επεισόδιο με υπάλληλο του Εθνικού Κοιμητηρίου του Άρλινγκτον και συνεργάτες του Τραμπ

Ο στρατός των ΗΠΑ υπερασπίστηκε την Πέμπτη μια υπάλληλο του Εθνικού Κοιμητηρίου του Άρλινγκτον η οποία απωθήθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του τέως προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι «ενήργησε επαγγελματικά και ότι δέχτηκε άδικη επίθεση».

Ο στρατός σπάνια σχολιάζει πολιτικά θέματα, και η δήλωση δεν ανέφερε ρητά τον Τραμπ ή την εκστρατεία του, αλλά γίνεται αναφορά σε μια τελετή τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, επισκέφτηκε το κοιμητήριο εκείνη την ημέρα, και συμμετείχε σε τελετή κατάθεσης στεφάνων προς τιμήν των 13 στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν το 2021.

Επισκέφτηκε επίσης το τμήμα 60 του κοιμητηρίου, όπου είναι θαμμένοι στρατιώτες και θεωρείται «ιερός τόπος» για τον αμερικανικό στρατό.

Ο ομοσπονδιακός νόμος και οι πολιτικές του Πενταγώνου δεν επιτρέπουν πολιτικές δραστηριότητες σε αυτό το τμήμα του νεκροταφείου, εντούτοις η εκστρατεία του Τραμπ τράβηξε προεκλογικό βίντεο αναφέρει το Reuters.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Εκλογές ΗΠΑ
