Αυτό το καλοκαίρι, η Ευρώπη λαμβάνει αυστηρά μέτρα κατά των… απείθαρχων παραθεριστών. Από τη χρήση σαγιονάρων κατά την οδήγηση, μέχρι το κάπνισμα στις παραλίες, ένα νέο κύμα προστίμων για αυτούς που δεν συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς «σαρώνει» πολλά θέρετρα, ειδικά στον ευρωπαϊκό νότο.

Για παράδειγμα:

- Στη δημοφιλή παραθαλάσσια πόλη Αλμπουφέιρα της Πορτογαλίας, το να φοράτε μαγιό εκτός παραλίας και να περιφέρεστε ημίγυμνοι, μπορεί να σας κοστίσει έως και 1.500 ευρώ. Το ίδιο μέτρο ισχύει και στο Σπλιτ της Κροατίας, το Σορέντο και τη Βενετία της Ιταλίας καθώς και στις Κάννες.

- Στις Βαλεαρίδες Νήσους της Ισπανίας - συμπεριλαμβανομένης της Μαγιόρκας και της Ίμπιζα - και στα Κανάρια Νησιά, τα πρόστιμα για κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους μπορούν να φτάσουν τα 3.000 ευρώ.

- Σε Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Πορτογαλία απαγορεύεται η οδήγηση με σαγιονάρες, σανδάλια ή ξυπόλητοι, για λόγους ασφαλείας. Το πρόστιμο για την παράβαση φτάνει μέχρι και τα 300 ευρώ.

- Στη Μάλαγα της Ισπανίας, μια νέα καμπάνια με τίτλο «Βελτιώστε τη Διαμονή σας» έχει ξεκινήσει σε λεωφορεία, διαφημιστικές πινακίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας τους ξένους επισκέπτες: Υποχρεωτικά κόσμιο ντύσιμο, αποφυγή ρύπανσης και υπερβολικού θορύβου καθώς και λογική χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Πρόστιμα έως και 750 ευρώ θα επιβάλλονται σε όσους δεν συμμορφώνονται.

- Στην Ελλάδα, όποιος παίρνει ως σουβενίρ ένα κοχύλι ή βότσαλο από μια παραλία, κινδυνεύει με πρόστιμο έως και 1.000 ευρώ.

Με την πρώτη ματιά, όπως γράφει το ΒΒC, αυτά τα μέτρα μπορεί να φαίνονται σαν να «δαγκώνουν το χέρι που ταΐζει» τις κοινότητες στις τουριστικές περιοχές.

Όμως, οι αρχές λένε ότι οι κανόνες στοχεύουν στην προστασία των κατοίκων - και των υπεύθυνων παραθεριστών.

