Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα, που βρίσκεται ανοικτά του νησιού Κιούσου της Ιαπωνίας, εξερράγη σήμερα, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ανεβάζοντας στον βαθμό 5 το επίπεδο συναγερμού.

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φουμίο Κισίντα έδωσε εντολή στην κυβέρνηση εντολή για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, μετέδωσε το ιαπωνικό ενημερωτικό δίκτυο NHK.

Residents of #Japan's Kyushu island were told to evacuate Sunday night after the #Sakurajima volcano erupted, spewing smoke and rocks. 🇯🇵



No immediate damage or injuries were reported and the country's nuclear regulator said a nearby power plant detected no irregularities. pic.twitter.com/84TIm2h9EO