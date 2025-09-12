Συναγερμός για φωτιά ξέσπασε σε πτήση της United Airlines, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση και να τραυματιστούν δύο άτομα.

Η πτήση 32 της United κατευθυνόταν από την Ιαπωνία προς τις Φιλιππίνες όταν φέρεται να υπήρξαν ενδείξεις για φλόγες στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους μόλις 50 λεπτά μετά την έναρξη του ταξιδιού, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Το αεροπλάνο που μετέφερε 142 επιβάτες και πλήρωμα βρισκόταν ακόμα πάνω από την Ιαπωνία όταν οι πιλότοι του γύρισαν πίσω και προσγειώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Κανσάι κοντά στην Οσάκα γύρω στις 6 π.μ. ET.

Στον διάδρομο προσγείωσης όταν έφτασε το αεροσκάφος έσπευσαν συνεργεία έκτακτης ανάγκης και πυροσβεστικά οχήματα, αν και δεν υπήρχαν ορατές ζημιές στο εξωτερικό του αεροσκάφους.

United Airlines flight 32 has been evacuated at Kansai Airport following an emergency landing.



All passengers escaped, and according to the fire department, two people were slightly injured.



According to the operating company of Kansai Airport and the Ministry of Land,… pic.twitter.com/JVIYLQ3fE7 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 12, 2025

Η United Airlines δήλωσε στην Daily Mail ότι δύο επιβάτες μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο μετά από ελαφρά τραύματα κατά την επείγουσα κατάσταση.

Ωστόσο, η United Airlines ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να βρει κάποια ένδειξη ότι είχε ξεσπάσει πραγματικά πυρκαγιά μετά από επιθεώρηση του αεροπλάνου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Κανσάι.

«Η πτήση 32 της United Airlines από το Τόκιο-Ναρίτα προς το Σεμπού των Φιλιππίνων, άλλαξε πορείας στην Οσάκα λόγω ένδειξης πιθανής πυρκαγιάς στο χώρο αποσκευών. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν μέσω τσουλήθρων», ανέφερε η United Airlines σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή το πρωί.

Παραμένει ασαφές τι πυροδότησε την προειδοποίηση για πυρκαγιά στο Boeing 737-800.

Πηγή: skai.gr

