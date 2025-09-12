Ντόναλντ Τραμπ: «Η υπομονή μου με τον Πούτιν εξαντλείται»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή στο τηλεοπτικό πλατό του Fox News ότι η υπομονή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν εξαντλείται γρήγορα, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε ευθεία απειλή για νέες κυρώσεις, με αφορμή πάντα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε ερώτηση αν έχει εξαντληθεί η υπομονή του με τον Πούτιν, ο Τραμπ απάντησε συγκεκριμένα: «Ναι. Εξαντλείται, και μάλιστα γρήγορα».

Μιλώντας σε ζωντανή μετάδοση, ανέφερε ότι διατηρεί μακροχρόνια καλή σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αδυναμία του να τερματίσει τον πόλεμο. «Θα χρειαστεί να γίνουμε πολύ, πολύ σκληροί», είπε, προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις στις τράπεζες και στο πετρέλαιο είναι μια επιλογή, όπως και οι δασμοί. Τόνισε, επίσης, πως πρέπει να συμμετάσχουν και οι ευρωπαϊκές χώρες σε αυτή τη διαδικασία.

«Εγώ το έχω ήδη κάνει. Έχω κάνει πολλά», υπογράμμισε, αναφέροντας ως παράδειγμα την επιβολή δασμού 50% στις εξαγωγές της Ινδίας προς τις ΗΠΑ, χώρα που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

«Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό. Είναι μεγάλη υπόθεση και προκαλεί ρήγμα με την Ινδία», είπε στην εκπομπή και κατέληξε. «Και να θυμάστε το εξής: Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα πολύ περισσότερο απ’ ό,τι είναι δικό μας».

