Τα ιαπωνικά «σούπερ πικάντικα» πατατάκια δεν ήταν τελικά ευφημισμός του μάρκετινγκ… Δεκατέσσερις μαθητές γυμνασίου στο Τόκιο μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο αφού έφαγαν τα «σούπερ» πικάντικα πατατάκια την Τρίτη, ανακοίνωσε η αστυνομία.



Περίπου 30 μαθητές έφαγαν τα πατατάκια, τα οποία έφερε ένας από αυτούς στο σχολείο, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύντομα, κάποιοι από τους μαθητές άρχισαν να παραπονιούνται για ναυτία και οξύ πόνο γύρω από το στόμα τους, με αποτέλεσμα κλήσεις έκτακτης ανάγκης για βοήθεια.Τα 13 κορίτσια και ένα αγόρι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο είχαν τις αισθήσεις τους και σύμφωνα με πληροφορίες είχαν ελαφρά συμπτώματα.Η εταιρεία που παρασκευάζει το σνακ, η Isoyama Corp, εξέδωσε μια δήλωση, ζητώντας συγγνώμη για «όποια ταλαιπωρία» υπέστησαν πελάτες και ευχήθηκε στους μαθητές ταχεία ανάρρωση.Το σχολείο και η εταιρεία δεν έχουν απαντήσει στις ερωτήσεις του BBC μέχρι στιγμής, αλλά ο ιστότοπος της παρασκευάστριας εταιρείας είναι γεμάτος προειδοποιήσεις για όσους θέλουν να δοκιμάσουν τα πατατάκια…να τα καταναλώνουν χαρακτηρίζοντάς τα «R 18+ curry chips», λόγω του πόσο πικάντικα είναι - και προειδοποιεί ακόμη και όσους αγαπούν τα καυτερά φαγητά να «τρώνε με προσοχή». Τα πατατάκια είναι «τόσο πικάντικα που μπορεί να σας προκαλέσουν πόνο» αναφέρεται χαρακτηριστικά.Η πικάντικη γεύση προέρχεται από το ισχυρό «πιπέρι-φάντασμα», που καλλιεργείται στη βορειοανατολική Ινδία, όπου είναι γνωστό ως bhut jolokia. Αν και χρησιμοποιείται σε συνταγές στην Ινδία και αλλού, είναι γνωστό ότι συγκαταλέγεται στα πιο καυτά τσίλι στον κόσμο.Η ιαπωνική εταιρεία, μάλιστα, συμβουλεύει τους πελάτες της να μην, ενώ σημειώνει ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν διάρροια εάν καταναλωθούν «υπερβολικά».Όσοι έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση και αδύναμο στομάχι «απαγορεύεται αυστηρά» να τρώνε τα πατατάκια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας. Προειδοποιεί δε, τα άτομα που έχουν κοψίματα στα δάχτυλά τους να είναι προσεκτικά όταν ανοίγουν τα πακέτα. Όσοι είναι «συνεσταλμένοι ή πολύ φοβισμένοι» αποθαρρύνονται επίσης να δοκιμάσουν το σνακ.Σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης, ένας από τους μαθητές, ένα αγόρι, έφερε τα πατατάκια στο σχολείο «για πλάκα».Ο ιδιοκτήτης του X, Ίλον Μασκ , σχολίασε (και αυτό) το θέμα, αναφέροντας ότι τα πατατάκια «πρέπει να είναι πικάντικα στο επόμενο επίπεδο!»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.