«Πολύ μικρόσωμες», «πολύ λεπτές»: μετά την απόπειρα δολοφονίες του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του το Σάββατο, η αμερικανική υπερσυντηρητική δεξιά καταφέρεται εναντίον των γυναικών της Secret Service που ήταν επιφορτισμένες με την προστασία του πρώην προέδρου.

Το ομοσπονδιακό επίλεκτο αστυνομικό σώμα που είναι επιφορτισμένο με τη φύλαξη των σημαντικότερων πολιτικών προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ είναι αντιμέτωπο όχι μόνο με επικρίσεις και ερωτήματα, επειδή τίθεται το ερώτημα πώς οπλοφόρος μπόρεσε να βρεθεί τόσο κοντά στον πρώην πρόεδρο, αλλά και με σεξιστικά σχόλια για την πολιτική στρατολόγησης που εφαρμόζει και διέπεται από το σύνολο αρχών που συμπυκνώνεται στο αρκτικόλεξο DEI («diversity, equality, inclusion»), κάτι που σημαίνει στην πράξη ότι δεν γίνεται κανένας αποκλεισμός για λόγους φυλής, φύλου, θρησκευτικού ή κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου.

Γυναίκες με σκούρα κοστούμια και μαύρα γυαλιά —η συνήθης αμφίεση των πρακτόρων της Secret Service— ήταν ανάμεσα σ’ αυτούς που έσπευσαν να προστατεύσουν με τα σώματά τους και να απομακρύνουν εσπευσμένα τον Ρεπουμπλικάνο, ο οποίος έγινε το Σάββατο στόχος πυρών, περίπου οκτώ λεπτά αφού άρχισε την ομιλία του σε ανοικτό χώρο στην Πενσιλβάνια.

«Δεν θα έπρεπε να υπηρετούν γυναίκες στη Secret Service. Αυτοί (οι πράκτορες) υποτίθεται πως είναι οι καλύτεροι (στο επάγγελμα), και κανένας από τους καλύτερους σ’ αυτή τη δουλειά δεν είναι γυναίκα», εξεμάνη μέσω X ο υπερσυντηρητικός σχολιαστής Ματ Γουόλς.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποια που προσελήφθη λόγω DEI από την Pepsi θα αποδεικνυόταν κακή επιλογή για να ηγηθεί της Secret Service», πέταξε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τιμ Μπέρτσετ, προσθέτοντας την ετικέτα «σαρκασμός».

Αναφερόταν στην Κίμπερλι Τσιτλ, τη δεύτερη γυναίκα που διευθύνει το ομοσπονδιακό σώμα, η οποία ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια στην Pepsi για μερικά χρόνια, προτού επιστρέψει στη Secret Service, όπου είχε υπηρετήσει ήδη για σχεδόν 30 χρόνια.

Το σώμα αυτό, που άρχισε να στρατολογεί γυναίκες το 1971, θέλει να αποτελούν το 30% του δυναμικού του ως το 2030, ανέφερε πέρυσι το CBS News.

«Έχω πλήρη συναίσθηση (...) του ότι πρέπει να προσελκύουμε υποψήφιους με διαφορετικά υπόβαθρα, να αναπτύσσουμε και να δίνουμε ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους μας, πάνω απ’ όλα στις γυναίκες», είχε δηλώσει τότε η κυρία Τσιτλ.

Η αμερικανική υπερσυντηρητική δεξιά είχε αδράξει την ευκαιρία, τονίζοντας τη φράση αυτή για να καταγγείλει πως προσλαμβάνονται «woke» πράκτορες (ο όρος αναφέρεται σε όσους εναντιώνονται σε ανισότητες, χρησιμοποιείται μειωτικά από τους Ρεπουμπλικάνους).

«Τα αποτελέσματα της (πολιτικής) DEI: η DEI είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί κάποιος», διαβάζει κανείς πάνω από ανάρτηση με σύνθεση βίντεο στον λογαριασμό Libs of TikTok, με πάνω από 10,6 εκατομμύρια θέασεις.

Η Secret Service, από την οποία ζήτησε σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν έχει αντιδράσει.

Το τμήμα ανθρωπίνων πόρων επιτάχυνε την πρακτική στρατολόγησης ανθρώπων από διαφορετικά υπόβαθρα μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ το 2020, που πυροδότησε τεράστιες αντιρατσιστικές διαδηλώσεις.

Όμως συντηρητικοί εξαπέλυσαν αντεπίθεση, που εντείνουν τους τελευταίους μήνες, επιχειρηματολογώντας πως η πρακτική αυτή αποτελεί διακριτική μεταχείριση σε βάρος των λευκών ανδρών.

Ο Τζ. Ντ. Βανς, ο γερουσιαστής του Οχάιο που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ ως υποψήφιο αντιπρόεδρό του, πρωτοστατεί: κατέθεσε σχέδιο νόμου τον Ιούνιο για να καταργηθούν τα προγράμματα DEI στην ομοσπονδιακή δημόσια διοίκηση.

«Η (πολιτική) DEI είναι ρατσισμός, καθαρά και ξάστερα. Είναι καιρός να τεθεί εκτός νόμου σε όλη τη χώρα, ξεκινώντας από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση», υποστήριξε τότε μέσω X.

Η στελέχωση της Secret Service είχε ήδη γίνει στόχος επικρίσεων τον Μάιο, αφού άρχισε να διενεργείται έρευνα στο Κογκρέσο για συμβάν στο οποίο ενεπλάκη μια πράκτορας που εγγυάτο την προστασία της αντιπροέδρου Κάμαλας Χάρις.

Σε επιστολή του στην Κίμπερλι Τσιτλ, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής του Κεντάκι Τζέιμς Κάμερ είχε εκφράσει ανησυχία για την πράκτορα αυτή και ειδικά για την επαλήθευση του ποινικού της μητρώου, κρίνοντας πως η πολιτική DEI είχε συνέπεια την υποβάθμιση των «αυστηρών κανόνων» της υπηρεσίας.

Ανταπαντώντας, ο εκπρόσωπος της Secret Service Άντονι Γκουλιέλμι είχε διαβεβαιώσει πως τα μέλη της υπηρεσίας είναι άριστα από την άποψη της επαγγελματικής επάρκειας και ότι «επ’ ουδενί υποβαθμίστηκαν» τα πρότυπα.

Η διευθύντρια του ομοσπονδιακού αστυνομικού σώματος Τσιτλ αψηφά προτροπές να παραιτηθεί. Δήλωσε πως ασφαλώς θα συνεργαστεί «πλήρως» στην ανεξάρτητη έρευνα που ζήτησε να διενεργηθεί ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Αναμένεται να καταθέσει στο Κογκρέσο την 22η Ιουλίου, κατά τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Κάμερ.

Ο Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε πως αισθάνεται «ασφαλής» όταν τον φυλάσσουν πράκτορες της υπηρεσίας, αναγνώρισε πάντως πως παραμένει «ανοικτό» το ερώτημα γιατί δεν προβλέφθηκε και δεν απετράπη η απόπειρα εναντίον του προκατόχου του.

Στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του κ. Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του, στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Μιλγουόκι προχθές, γύρω από τον υποψήφιο ήταν άρρενες πράκτορες της Secret Service. «Έτσι προστατεύεις έναν πρόεδρο», έκρινε μέσω X ο συντηρητικός σχολιαστής Ρόγκαν Ο’Χάντλι, πληκτρολογώντας τη λέξη «έτσι» με όλα τα γράμματα κεφαλαία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

