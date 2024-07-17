Παρατυπίες της Κομισιόν στις συμβάσεις εμβολίων κατά της COVID- 19 διαπίστωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόλις μια ημέρα πριν από την αποφασιστική ψηφοφορία για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη 361 ευρωβουλευτών την Πέμπτη ώστε να επανεπιβεβαιωθεί επικεφαλής του εκτελεστικού οργάνου.
Το δικαστήριο αποφάσισε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρείχε στο κοινό «αρκετά ευρεία πρόσβαση» στις συμβάσεις εμβολίων Covid-19, διαπιστώνοντας παρατυπίες στην αιτιολόγησή της για διόρθωση τμημάτων των εγγράφων.
Σύμφωνα με το Politico η υπόθεση παρουσιάστηκε από ομάδα ευρωβουλευτών των «Πράσινων», οι οποίοι υπέβαλαν αίτημα για πρόσβαση σε συμβάσεις εμβολίων ώστε να κατανοήσουν τη συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και των κατασκευαστών εμβολίων Covid-19 το 2021.
Η Επιτροπή συμφώνησε να παράσχει μερική πρόσβαση σε ορισμένες συμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα τμήματα είχαν τροποποιηθεί για την προστασία εμπορικών συμφερόντων ή για θέματα ιδιωτικότητας.
Για το λόγο αυτό, οι ευρωβουλευτές οδήγησαν την Επιτροπή στο δικαστήριο.
Σήμερα, Τετάρτη, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η απόφαση της Επιτροπής να διαγράψει τμήματα των συμφωνιών περιέχει «παρατυπίες» και ότι «δεν απέδειξε ότι η ευρύτερη πρόσβαση σε αυτές τις ρήτρες θα υπονόμευε πραγματικά τα εμπορικά συμφέροντα αυτών των επιχειρήσεων».
